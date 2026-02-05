Carnaval 2026: Olinda terá shows de Alceu Valença, Nação Zumbi, Priscila Senna, Raphaela Santos e mais
A abertura oficial do Carnaval de Olinda 2026 acontecerá na quinta-feira (12), com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico, a partir das 16h
Publicado: 05/02/2026 às 11:56
Artistas estão confirmados para o Carnaval de Olinda (Secult-PE)
Com apresentações de Alceu Valença, Nação Zumbi, Priscila Senna e Raphaela Santos, a Prefeitura de Olinda confirmou, nesta quinta-feira (05), em coletiva de imprensa realizada no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, todas as atrações do Carnaval 2026 da Marim dos Caetés.
A abertura oficial da folia 2026 de Olinda, que tem como tema “Tá Todo Mundo Aqui”, acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 16h, com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico. A programação oficial seguirá até a terça-feira (17).
Os shows de Alceu Valença, Priscila Senna e Nação Zumbi acontecerão na quinta (12), enquanto que os shows de Raphaela Santos será na sexta (11). A programação ainda prevê apresentações de Maneva, Fundo de Quintal , Molejo, Nena Queiroga, Joyce Alane, entre outras atrações. Todas essas apresentações irão acontecer no palco montado na Praça do Carmo.
Além do Palco do Carmo, haverá ainda 10 polos espalhados pela cidade, sendo 8 deles com atrações musicais.
Este ano, a Prefeitura de Olinda irá homenagear quatro figuras importantes dentro das manifestações carnavalescas da cidade. Entre os homenageados estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam) e Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, que receberam durante a coletiva o Título História Viva 2026.
Durante a coletiva, também houve a entrega de honrarias aos homenageados eleitos por votação popular, que são Eraldo Gomes, homenageado em vida, e Maestro Lessa (in memoriam), reconhecidos pelo público por suas trajetórias marcantes no Carnaval.
Confira a programação
Palco Pernambuco meu País - Polo Erasto Vasconcelos (Praça do Carmo)
Quinta-feira (12/02)
Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui"
Orquestra Henrique Dias com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba, Larissa Lisboa
Priscila Senna
Alceu Valença
Nação Zumbi
Sexta-feira (13/02)
Breggae
Dada Boladão com participação de MC Leozinho
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho
Sábado (14/02)
Nena Queiroga
Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
Joyce Alane
Martins
Maeana
Domingo (15/02)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojô
Eddie
Molejo
Segunda-feira (16/02)
Orquestra do Maestro Oséas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa
Terça-feira (17/02)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado