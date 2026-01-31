'O Agente Secreto' ganha exibição especial na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Indicado ao Oscar, 'O Agente Secreto' é exibido na Mostra de Tiradentes com presença de parte da equipe

Filme está indicado a quatro prêmios no Oscar 2026: Melhor Filme, Casting, Ator (Wagner Moura) e Filme Internacional ( LEO LARA/UNIVERSO PRODUÇÃO)

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que chega ao fim neste sábado (31) com a entrega dos seus prêmios, trouxe para o seu último dia de programação uma sessão especial de "O Agente Secreto".

Indicado a quatro categorias no Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, o longa de Kleber Mendonça Filho lotou o Cine Tenda, na cidade mineira histórica, e foi representado por Leonardo Lacca, preparador de elenco e diretor assistente, Carlos Francisco, que interpreta Seu Alexandre, Suzy Lopes, que vive Carmem, e Cely Farias, que faz o papel de Cleide.

Em entrevista ao Diario, o elenco destacou a importância do filme estar lotando as salas de cinema. "Que coisa maravilhosa que um filme como esse, que, através da ficção, revela tanto sobre a história de Pernambuco e do Brasil, está levando o público aos cinemas", disse Carlos Francisco. Ele ainda projeta grandes notícias para o filme no dia da cerimônia do Oscar. "Dia 15 de março promete, estamos na maior das torcidas".

Suzy Lopes destaca a força do frevo como símbolo de comemoração. "Recife faz o maior carnaval do mundo e eu tenho certeza que o clima de comemoração e festa vai ser o maior possível quando estivermos cada vez mais perto do Oscar. Certeza que essa cidade que eu amo tanto não vai decepcionar", exalta.

Leonardo Lacca agradece ao público pernambucano, em especial, pelo suporte ao filme ao longo de todo esse período até a temporada de prêmios, destacando ainda a beleza de exibi-lo em um espaço como a Mostra de Tiradentes. "Esse é um fórum de grandes debates sobre cinema e audiovisual, com tantos encontros incríveis todos os anos há três décadas. É muito importante para nós poder trazer 'O Agente Secreto' a esse evento tão central no calendário cinematográfico do país", ressalta. "É um filme que vale à pena ver e rever muitas vezes".