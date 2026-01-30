Filme pernambucano 'Ao Sabor das Cinzas' tem pré-estreia mundial nesta sexta (30), em Tiradentes

Dirigido por Taciano Valério, o longa pernambucano 'Ao Sabor das Cinzas' está na Mostra Olhos Livres, competição principal da Mostra de Cinema de Tiradentes

Os pernambucanos Rita Assis e Guilherme Milleron à frente e, atrás, o paraibano Everaldo Pontes em cena do filme (Divulgação)

Estreia nesta sexta-feira (30), na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o longa pernambucano “Ao Sabor das Cinzas”, dirigido por Taciano Valério (de “Espumas ao Vento”). A ficção trata de duas irmãs que se reencontram para tratar de um assunto familiar e seguem em uma viagem pelo Agreste em busca do corpo do pai, mas acabam descobrindo segredos obscuros dessa família.

Descrito como um thriller de realismo fantástico, o filme faz parte da Mostra Olhos Livres, considerada a principal competição de longas-metragens do festival, que chega ao fim desta edição com a cerimônia de premiação que ocorre neste sábado (31).

Taciano Valério, acompanhado do elenco do filme, conversou com o Diário sobre a gênese do projeto, revelando que a ideia surgiu entre 2016 e 2017. “Estava gravando uma série com o saudoso Jean-Claude Bernardet quando me veio a ideia de duas irmãs, uma que morava em Caruaru e outra, em Recife, que entravam em um impasse sobre onde o pai deveria ser enterrado, no interior ou na capital”, relembra o diretor, que assina o roteiro junto com Vanderson Santos e Carla Francine.

Maria Lima, que interpreta Laura (uma das irmãs protagonistas), menciona a força do elemento fantástico na trama para desenvolver personagens e alegorias. “Trabalhamos muito com gestos, metáforas e caminhos cada vez mais desafiadores para que toda essa criação funcionasse. Tudo é sobre encontros, e poder construir uma personagem tranquila e leve, nesse contexto pesado do filme, foi grandioso para mim”, diz.

A equipe, quase toda composta por profissionais do interior de Pernambuco com anos de experiência em teatro, destaca que o longo processo de maturação e parceria foi muito bom para o filme. “Como nos conhecíamos já de outros projetos, foi um presente poder realizar esse filme com Taciano e esse elenco incrível. É um divisor de águas na minha vida, enquanto artista e, principalmente, como colaborador de um processo criativo”, conta Clécio Vila Nova, ator.

O elenco traz ainda participações de atores consagrados do cinema nacional, como Verônica Cavalcanti, do Ceará, e Everaldo Pontes e Buda Lira, ambos da Paraíba. “Gravar com esses dois gigantes foi muito prazeroso e divertido. Estamos tendo a oportunidade de aprender fazendo. Poder gravar no interior, na estrada que conhecemos tanto, não tem preço. Precisamos estimular o cinema feito na nossa própria terra, e feito por nós”, ressalta ainda Rita Assis, que protagoniza as cenas mais bem-humoradas da obra.

O ator Guilherme Milleron elogiou a condução do cineasta. “Taciano é um diretor cheio de afeto. Como ele é também professor e acadêmico, sabe lidar com muito interesse e inteligência com as diferenças que vêm para agregar à nossa equipe. Apesar do peso e também do senso de humor, é um filme com vários silêncios e reflexões”, afirma. “Isso está refletido no resultado final. Formamos um grupo forte e bastante unido com o propósito de fazer nosso melhor”, completa.

O lançamento nos cinemas, por meio da Embaúba Filmes, está previsto para 2027.

