Grupo Pé de Cerrado celebra 25 anos com apresentação gratuita na Praça do Arsenal

Grupo brasiliense Pé de Cerrado apresenta o espetáculo "Os Brincantes", que reúne música, circo e expressões da cultura popular brasileira, nesta sexta-feira (30), no Recife, com participação especial do Grupo Bongar

Grupo brasiliense Pé de Cerrado (Foto: Davi Mello/Divulgação)

O grupo brasiliense Pé de Cerrado realiza, nesta sexta-feira (30), uma apresentação gratuita na Praça do Arsenal, no Recife, como parte da circulação nacional comemorativa de seus 25 anos de trajetória. Com o espetáculo "Os Brincantes", o grupo leva ao público uma experiência cênica que integra música, circo e ritmos da cultura popular brasileira, em diálogo com o período pré-carnavalesco da capital pernambucana. A noite de celebração ainda conta com participação especial do Grupo Bongar, referência na preservação e difusão das tradições afro-brasileiras em Pernambuco.

A montagem “Os Brincantes” propõe uma experiência sensorial intensa, reunindo música, circo e poesia em um percurso por ritmos como bumba meu boi, maracatu, carimbó e ciranda, celebrando a cultura popular brasileira em sua diversidade. A apresentação terá a participação especial dos Irmãos Saúde, dupla de palhaços brasilienses formada por Xaubraubrau e Raquaquá, que há mais de 25 anos percorre o Brasil levando humor e encantamento a diferentes territórios.

Na mesma noite, o público acompanha um encontro especial entre o Pé de Cerrado e o Grupo Bongar, referência no resgate, preservação e difusão da cultura popular pernambucana, com forte ligação com a Nação Xambá. A apresentação propõe um mergulho no coco tradicional, nas giras de Jurema e em ritmos de matriz africana, conduzidos por uma percussão potente que reúne alfaias, ganzás, abês, congas, ilus e tabicas.

“O intercâmbio com o Bongar é muito especial para nós. Eles são mestres, com uma influência forte em Brasília e em todo o Brasil. É um batuque muito bonito, um chamado ancestral”, afirma Pablo Ravi, fundador do Pé de Cerrado. Segundo ele, o grupo pernambucano já participou da 2ª edição da Mostra Cultura Candanga, festival realizado pelo Pé de Cerrado em Brasília, e estará novamente presente na quinta edição. “O Bongar é uma referência afro-brasileira nascida em um terreiro de candomblé, e essa matriz africana atravessa profundamente a cultura brasileira. Essa influência também está presente no nosso trabalho, onde fé, cultura e ancestralidade se encontram”, completa.

Ao longo de seus 25 anos de atuação, o Pé de Cerrado consolidou um repertório autoral fortemente influenciado por expressões como caboclinhos, maracatu e afoxé, em diálogo com a diversidade cultural de Brasília e com a força da cultura comunitária, da ancestralidade e da transmissão de saberes entre gerações. “A cultura pernambucana permeia o nosso trabalho desde o início. Foi a partir da montagem de A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, e de uma pesquisa contínua com mestres, ritmos e manifestações populares do Nordeste que construímos uma linguagem própria, onde arte, vida, fé e tradição caminham juntas”, destaca Ravi.

Criado em Brasília em 1999, o Pé de Cerrado desenvolveu ao longo de 25 anos uma linguagem cênico-musical própria, resultado de pesquisas de campo em territórios indígenas, afro-brasileiros e junto a mestres das culturas tradicionais. Essa trajetória se reflete no espetáculo “Os Brincantes”, que articula tradição e contemporaneidade.

Após a estreia na Chapada Diamantina (BA) e a passagem por Pernambuco, a circulação segue para outras localidades da Bahia, Pará, Tocantins, Ceará e Goiás, antes de se encerrar no Distrito Federal, com a realização da V Mostra Cultura Candanga, reunindo grupos parceiros de todo o país.

A circulação comemorativa “Pé de Cerrado 25 Anos” conta com patrocínio exclusivo da Petrobras, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Ministério da Cultura. A Petrobras é uma das principais empresas do país, atuando de forma integrada na indústria de energia e mantendo, há mais de 40 anos, investimentos contínuos na cultura brasileira, promovendo o acesso democrático à arte e valorizando expressões que refletem a diversidade cultural do Brasil.



Serviço:

PÉ DE CERRADO - 25 ANOS

Espetáculo “Os Brincantes” e apresentação especial do Grupo Bongar

Quando: 30 de janeiro (Sexta-feira)

Horário: 20h

Onde: Praça do Arsenal - Recife Antigo, Recife (PE)

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

