Priscila Senna participa do Ensaios da Anitta no Recife

Priscila dividiu o palco com Anitta e cantou "Cheio de Vontade", música que as duas lançaram juntas. Esta foi a terceira vez que a Musa participou do Ensaios da Anitta

Priscila Sena participa do Ensaios da Anitta, no Recife (Foto: Divulgação)

Priscila Senna foi uma das convidadas surpresa do Ensaios da Anitta, realizado neste sábado (18), na área externa do Centro de Convenções, no Grande Recife.

Com um figurino que homenageava Pernambuco, Priscila dividiu o palco com Anitta e cantou “Cheio de Vontade”, música que as duas lançaram juntas. No palco, a cantora agradeceu a parceria e a visibilidade que Anitta tem dado ao brega romântico recifense.

Essa foi a terceira participação da Musa do Ensaios da Anitta.

A relação entre as cantoras começou há cerca de quatro anos, depois que fãs de Priscila se mobilizaram pedindo sua participação no projeto. Já a parceria “Cheio de Vontade” marcou Priscila Senna como a primeira artista pernambucana a gravar uma faixa com Anitta.

A música, que faz parte do EP Ensaios da Anitta, já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e ultrapassa 3,2 milhões de reproduções no Spotify.