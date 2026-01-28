Top 1 no Youtube, novo videoclipe de Neiff deixou investimento de R$ 40 mil em comunidade do Ibura

Novo videoclipe do cantor de brega funk Anderson Neiff foi gravado na comunidade Três Carneiros Alto, no Ibura, e está entre os mais vistos do Brasil

Cantor Anderson Neiff gravou videoclipe na comunidade Três Carneiros Alto (Foto: Reprodução/Instagram)

Não é exagero dizer que o brega funk já não cabe mais apenas em Pernambuco. Mais uma prova disso está em "Tá Calor Lá Fora", o mais novo hit de Anderson Neiff. A música ganhou videoclipe com direção de UHGO e alcançou o topo do ranking do YouTube Brasil, somando mais de 1 milhão de visualizações após cinco dias do lançamento. Mas o mérito maior talvez esteja no diálogo que a obra estabelece entre o ritmo, outros elementos da cultura pernambucana (como o manguebeat e o maracatu) e, sobretudo, com o território que a abraçou.

Nascido e criado no Ibura, Neiff escolheu o bairro como cenário, mais especificamente a quadra do Buraco da Gata, na comunidade de Três Carneiros Alto, onde investiu cerca de R$ 10 mil do próprio bolso na revitalização completa do espaço, de acordo com Levi Costa, presidente da Associação de Moradores de Três Carneiros Alto (AMTC). Ele também conta que o artista contratou figurantes locais e fez outros investimentos na comunidade, que chegaram a um total de R$ 40 mil. Além disso, o próprio cantor anunciou nas redes sociais a doação de mil cestas básicas para moradores do local.

Apesar da quadra ter sido reinaugurada pela Prefeitura do Recife em dezembro de 2023 com um investimento de mais de R$ 1 milhão, Levi explica que a equipe do cantor identificou problemas graves na infraestrutura do espaço, inclusive falta de água, durante as gravações que aconteceram nos dias 13 e 14 deste mês. “O problema maior sempre foi a manutenção”, aponta ele, que, desde setembro do ano passado, cobrava intervenções básicas da gestão municipal, como pintura, capinação e limpeza do espaço.

Para integrar a comunidade ao projeto, a produção ainda contratou ambulantes que atuam no local, garantindo a eles uma remuneração equivalente a um dia de vendas para compensar a paralisação do comércio durante as filmagens. Entre eles estava Karolayne Silva, que tem uma barraca nas proximidades da quadra. Para ela, porém, o impacto da gravação foi além do pagamento imediato. “A quadra estava meio sem cor, sem vida e sem organização. A pintura anterior não estava legal. Depois da reforma, o espaço ficou mais amplo e muito mais movimentado”, conta.

Além de quem aparece nas câmeras, toda a cadeia produtiva do clipe foi movimentada dentro da própria comunidade. O responsável pela pintura da quadra, o barbeiro que estilizou o cabelo dos participantes e até os fornecedores das refeições são todos moradores ou comerciantes locais, fazendo a economia circular no bairro.



A decisão de filmar em Três Carneiros foi a maneira que Neiff encontrou de devolver à comunidade o que ela lhe deu. É o mesmo lugar onde ele, menino, vendia refrigerante para ajudar em casa e onde descobriu, nas atividades comunitárias, que sua voz tinha um lugar no mundo. Levi Costa, professor de breaking e dança de rua, testemunhou essa jornada desde as primeiras oficinas. "Ele passou pelo pastoril, pelo frevo, pela swingueira, pelo breaking… até se encontrar no brega funk", relembra. "Suas raízes estão aqui, e a comunidade reconhece e abraça cada passo dessa trajetória”, diz.



Em postagem no Instagram, o cantor comemorou o primeiro lugar de "Tá Calor Lá Fora" no ranking do YouTube Brasil, atribuindo o sucesso à participação decisiva da comunidade. “A gente colocou Três Carneiros lá em cima. Eu e vocês fizemos esse marco acontecer”, comemora. “É o moleque que saiu do Ibura colocando a comunidade dele no primeiro lugar do país”, destacou Neiff.

