Oficina feminina de fotografia ocorre neste fim de semana no Recife

Oficina gratuita 'Nós Gira' é destinada a mulheres pretas, pardas e indígenas será conduzida por Luara Olívia, cineasta e diretora de fotografia

(Foto: Hannah Carvalho)

Neste fim de semana (24 e 25), ocorre a oficina 'Nós Gira', voltada para mulheres pretas, pardas e indígenas entre 18 e 29 anos, moradoras da Região Metropolitana do Recife. Ao longo dos dois dias, das 9h às 16h, o projeto soma 12 horas de uma imersão no departamento de fotografia do audiovisual, buscando ampliar o acesso de jovens da periferia a um sertor em crescimento cada vez maior no Brasil.

A programação, que inclui pausa para o almoço, se passará na Rua do Bom Jesus, 147, e combina momentos de conversa e estudo com exercícios práticos. A realização acontece em parceria com o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, equipamento da Secretaria da Mulher do Recife que atua no fortalecimento de meninas e mulheres por meio da educação, da cultura e da autonomia.

A oficina será conduzida por Luara Olívia, cineasta e diretora de fotografia. A troca parte da experiência de set da facilitadora e do diálogo com as participantes.

Durante os encontros, serão trabalhados fundamentos de câmera, luz, composição, linguagem visual, narrativas visuais e dinâmica de set, sempre conectando o conteúdo à experimentação prática. Não é necessário levar nenhum equipamento. Todas as participantes terão acesso a câmeras, lentes, tripés e equipamentos de luz, incluindo materiais adquiridos por meio do Edital de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Audiovisual – LPG 2023.

“A gente quer que essas mulheres se reconheçam nesse lugar técnico do audiovisual, entendam como funciona um set e se sintam à vontade para experimentar, errar e aprender juntas. Que elas se sintam seguras para ocupar esses espaços”, afirma Luara Olívia.

A alta demanda pela oficina levou à abertura de um workshop extra de direção de fotografia, na terça-feira (27), para todas as mulheres. Interessadas em participar podem acessar o formulário a seguir: https://forms.gle/kP4VoLVVBWxDmLbq6.