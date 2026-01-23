Pernambuco e Bahia, Recife e Salvador: governos e prefeituras se unem para comemorar 'O Agente Secreto'
As postagens foram feitas em formato de colaboração no Instagram e destacam a parceria entre os dois estados e as duas capitais na conquista do cinema brasileiro
Publicado: 23/01/2026 às 13:40
Os governos de Pernambuco e da Bahia, bem como as prefeituras do Recife e de Salvador, fizeram publicações em conjunto para comemorar as indicações de 'O Agente Secreto" ao Oscar (Reprodução/Redes sociais )
Os governos de Pernambuco e da Bahia e as prefeituras do Recife e de Salvador se uniram em publicações conjuntas nas redes sociais para celebrar as quatro indicações do filme 'O Agente Secreto' ao Oscar 2026. As postagens foram feitas em formato de colaboração no Instagram e destacam a parceria entre os dois estados e as duas capitais na conquista do cinema brasileiro.
Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo ator baiano Wagner Moura, o longa é ambientado no Recife de 1977 e concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.
Na publicação compartilhada pelos governos estaduais, o tom foi de exaltação ao protagonismo nordestino no cenário internacional. A legenda celebra a união entre Pernambuco e Bahia, destacando a força criativa, o talento e a identidade cultural da região, além de parabenizar os envolvidos pela conquista considerada histórica para o audiovisual brasileiro.
Já a postagem conjunta das prefeituras de Recife e Salvador adotou uma abordagem bem-humorada ao fazer referência à tradicional rivalidade entre os carnavais das duas cidades. O texto afirma que o cinema conseguiu unir o que o carnaval nunca conseguiu e ressalta que a parceria entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura simboliza a soma de forças em favor da arte e da cultura nordestina.