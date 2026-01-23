Kleber Mendonça Filho reage a capa do Diario que destaca indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar

Kleber Mendonça Filho publicou a capa do Diario de Pernambuco desta sexta-feira (23); atriz Maria Fernanda Cândido também reconheceu a homenagem

Kleber Mendonça Filho (Getty Images)

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho reagiu a capa do Diario de Pernambuco desta sexta-feira (23), que homenageia o seu longa 'O Agente Secreto', filme nacional indicado quatro vezes ao Oscar 2026.

O jornal homenageou a conquista do filme, gravado majoritariamente no Recife, com a utilização de um pôster promocional que faz referência à obra da modernista brasileira Tarsila do Amaral, “Operários”.

Em publicação no Instagram, Kleber destacou a ilustração. “Vou comprar a edição papel”, escreveu.

Reconhecendo o tributo, a atriz Maria Fernanda Cândido, parte do elenco de 'O Agente Secreto', deixou um comentário no post de Kleber: "Por favor, te peço, compre um a mais", disse.

O Diario de Pernambuco se destaca como personagem-chave do longa, conectando a trama aos acontecimentos regionais e nacionais de 1977, época em que se passa o filme. Além disso, a ficção de O Agente Secreto também encontra refúgio narrativo nas páginas do Diario, que participa ativamente das escolhas de roteiro.

O jornalista Cleodon Coelho, pesquisador do filme, escreveu as matérias que aparecem na projeção, utilizando tanto as indicações do roteiro quanto as invenções típicas dos colegas que escreviam sobre a Perna Cabeluda.

As indicações da maior premiação de cinema do foram anunciadas na última quinta-feira (22). ‘O Agente Secreto’ saiu com quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura — primeira vez que um brasileiro é indicado a este prêmio. Este ano, o Brasil teve uma indicação a mais do que em 2025, quando ‘Ainda Estou Aqui’ levou o Oscar de Melhor Filme Internacional e deu ao Brasil a primeira indicação a categoria de Melhor Filme, a mais aguardada da noite.