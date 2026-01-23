Alcione reverencia o samba no Recife com coro pernambucano

Ao lado de Xande de Pilares, Alcione sob ao palco do Verão Parador, que acontece no Bairro do Recife, no domingo (25), a partir das 16h

Alcione volta ao Recife para se apresentar no Verão Parador (Foto: Kaio Cads/Divulgação)

“No Recife, Alcione mostra o samba autêntico”. A manchete, publicada pelo Diario de Pernambuco em 1º de novembro de 1977 às vésperas de três shows na cidade, nunca perdeu o sentido. Neste domingo, às 16h, surge mais um capítulo dessa relação de quase cinco décadas, com a Marrom subindo ao palco do Verão Parador, no Bairro do Recife. Ao seu lado, Xande de Pilares também está escalado para o show. Ainda há ingressos disponíveis, com preços a partir de R$ 120. A venda é realizada pelo site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife.

Como sempre acontece nos shows dela por aqui, Alcione será acompanhada, do primeiro ao último minuto, pelo infalível coro pernambucano. Boa parte do repertório já está decorada pelo público, afinal, remonta à turnê de 1977, quando a cantora maranhense apresentou seu disco de estreia, “A Voz do Samba”.

Ali já estava o hino “Não Deixe o Samba Morrer” (Edson Conceição e Aloísio Silva). E haverá espaço, também, para músicas do seu novo álbum, intitulado simplesmente “Alcione”, com inéditas e regravações que incluem “Evidências” (José Augusto e Paulo Sérgio Valle) e “Não Penso em Mais Nada” (Arlindo Cruz e Junior Dom).

No esperado encontro de gerações com Xande de Pilares, não poderia faltar "Marra de Feroz" (Xande de Pilares, Gilson Bernini e Helinho do Salgueiro), sucesso que Alcione revisitou e incluiu em seu novo trabalho. “É um dos maiores sambistas de nossa época”, exalta a artista ao Diario. A faixa, aliás, está entre as mais executadas do álbum nas plataformas digitais, acumulando mais de 180 mil visualizações no YouTube.

Com a autoridade de quem há mais de 50 anos transformou "Não Deixe o Samba Morrer" em um compromisso de vida, Alcione vê o futuro do samba garantido por vozes como a de Xande e outros talentos. “Está em ótimas mãos“, afirma a sambista. “É uma geração talentosa e que está levando a bandeira do samba com muita paixão e dignidade”, celebra. Naturalmente, o artista carioca, que se consagrou no grupo Revelação, trará ao palco alguns dos seus maiores clássicos, como "Tá Escrito", "Clareou" e "Coração Radiante”.

Para Alcione, a distância de mais de 1.300 km entre Maranhão e Pernambuco parece encurtar-se quando sua voz encontra o acolhimento pernambucano. Um marco dessa relação aconteceu em 1989, quando a cantora integrou o volume 5 do projeto Asas da América, sob coordenação de Carlos Fernando.

Nessa colaboração, seu timbre potente encontrou o frevo rasgado na inesquecível “Banho de Cheiro”. Tal sintonia explica por que, em 2019, a artista foi agraciada com o título de Cidadã Pernambucana pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). “Minha expectativa é de fazer uma grande festa”, diz.

