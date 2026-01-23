Cinema São Luiz vai exibir a cerimônia do Oscar

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou nas redes sociais que a cerimônia do Oscar, no dia 15 de março, será exibida no Cinema São Luiz. "O Agente Secreto" concorre em 4 categorias.

No Cinema São Luiz foram gravadas algumas das sequências mais importantes do roteiro (Foto: Francisco Silva)

Na tarde da última quinta-feira (22), a governadora Raquel Lyra comemorou as quatro indicações ao Oscar do filme pernambucano “O Agente Secreto” em seu perfil no Instagram e anunciou que a premiação será exibida ao vivo no Cinema São Luiz, que foi uma das principais locações do longa. Os detalhes de como será o acesso ao equipamento cultural no dia 15 de março, quando acontece a cerimônia, ainda não foram informados.

“Vamos fazer uma grande festa aqui para a gente assistir juntos, cruzar os dedos e trazer a estatueta para cá. Mas, na verdade, a gente já sabe que a estatueta já é nossa, ela só vai se multiplicar”, adiantou a gestora, lembrando que “O Agente Secreto”, já venceu diversas premiações.

No Oscar 2026, o filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. O evento deve encerrar a campanha do filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e gravado no Recife. A história se passa no ano de 1977, durante a Ditadura Militar, e é protagonizada pelo ator Wagner Moura, que dá vida ao misterioso Marcelo.