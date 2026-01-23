Diretor de filme indicado ao Oscar critica brasileiros na premiação: "São ultranacionalistas"

Diretor do filme 'Sirat', Oliver Laxe, fez uma declaração sobre o Oscar que ofendeu brasileiros

Oliver Laxe, diretor espanhol (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O cineasta espanhol Oliver Laxe, diretor do filme 'Sirat' que concorre a prêmios no Oscar 2026, revoltou os internautas brasileiros com uma declaração controversa dada na última quinta-feira (22), ainda durante a euforia das indicações da premiação.

"Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas", afirmou, em entrevista no talkshow espanhol La Revuelta. "Acho que se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele".

Hoje, a presença dos brasileiros na Academia se resume a 70 membros, entre eles nomes como Sonia Braga, Fernanda Montenegro, Maeve Jinkings, Wagner Moura, Selton Mello e o diretor Walter Salles, presente na cerimônia do ano passado por 'Ainda Estou Aqui'.

Reação

A fala de Oliver repercutiu nas redes sociais, principalmente entre o público brasileiro, que mostrou indignação. Revoltados, brasileiros 'invadiram' a conta oficial do filme 'Sirat' no Instagram e despejaram comentários revoltados. "Respeita o Brasil" é a frase que predomina na seção de comentários, junto a bandeiras do país. "Mexeu com a casa de moribundo", diz um deles.

O diretor ainda se mostrou indiferente às indicações recebidas pelo seu filme, que concorre a 2 categorias no Oscar, e compete diretamente com 'O Agente Secreto' a Melhor Filme Internacional. "Ganhar prêmios é um bônus. O melhor mesmo é fazer filmes", disse.

Brasil no Oscar



'O Agente Secreto', representante nacional da maior premiação de cinema mundial, está indicado a quatro categorias no Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator - Wagner Moura.