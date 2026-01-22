Oscar 2026: Entenda as chances de ‘O Agente Secreto’ nas quatro categorias que disputa

(CinemaScópio/Divulgação)

Confirmando as expectativas e torcidas dos quatro cantos do país, em especial dos espectadores pernambucanos, ‘O Agente Secreto’ faz história e conquista quatro indicações ao Oscar 2026 — mesmo número do clássico ‘Cidade de Deus’, de Fernando Meirelles e Kátia Lund. Pela segunda vez consecutiva, após o fenômeno de 'Ainda Estou Aqui', o Brasil marca presença não apenas na categoria de Melhor Filme Internacional, mas também na lista principal da premiação, de Melhor Filme.

Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a ser indicado para Melhor Ator, consolidando a força de seu nome, que ganhou ainda mais tração após as duas vitórias históricas no Globo de Ouro (Ator - Drama e Filme em Língua Não Inglesa). E, justamente na primeira edição da categoria de Melhor Direção de Elenco (Casting), 'O Agente Secreto' figura entre pesos pesados da indústria de Hollywood — levando o talento e variedade de um gigantesco corpo de atores de todas as regiões do país.

As chances do Brasil este ano são novamente muito boas. Entre os candidatos internacionais, o longa pernambucano vai ter que desbancar um dos mais poderosos filmes dessa edição: 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, que representa a Noruega, que recebeu nove indicações no total, incluindo Filme, Direção, Roteiro, Atriz, Ator Coadjuvante e Atriz Coadjuvante (2x).

A força do drama norueguês, que trata de um pai (Stellan Skarsgard) cineasta que tenta se reconciliar com suas duas filhas (Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas), não impediu 'O Agente Secreto' de prevalecer no Globo de Ouro, verdade seja dita. Após uma virada memorável na última edição do Oscar — quando 'Ainda Estou Aqui', com três nomeações, venceu de 'Emilia Pérez', que liderava a disputa com 13 —, o cinema brasileiro deixou claro que sempre pode surpreender uma vez em campo.

CHANCES REAIS NAS DEMAIS CATEGORIAS

Mesmo com o favoritismo evidente de Timothée Chalamet na categoria de Melhor Ator, por 'Marty Supreme', não dá para descartar o crescimento de Wagner Moura ao longo de toda a temporada. Do prêmio de Melhor Atuação Masculina no Festival de Cannes até agora, o astro conquistou a imprensa internacional e os membros da indústria de cinema ainda mais.

Wagner tem a vantagem — que faltava a Fernanda Torres (indicada a Melhor Atriz no último Oscar), por exemplo — de já ser um rosto consolidado em Hollywood há pelo menos uma década, sobretudo após o sucesso da série Narcos. Não é impossível pensar que sua visibilidade quanto o comedimento e carisma de sua performance como Marcelo/Armando em 'O Agente Secreto', podem ganhar estofo suficiente, ao longo da campanha que se intensifica agora, para ultrapassar a dianteira de Chalamet.

Levar a maior na categoria máxima da premiação, no entanto, é sempre uma tarefa olímpica para qualquer filme e, para um candidato de língua “estrangeira”, essa maratona tem que ser corrida em dobro. Até hoje, apenas Parasita venceu como Melhor Filme do Oscar, em 2020, conquistando ainda o troféu de Filme Internacional, Direção e Roteiro Original.

Nesta edição, o franco-favoritismo para o maior prêmio da noite está dado e segue evidente em todos os termômetros: 'Uma Batalha Após a Outra', de Paul Thomas Anderson. Atual e político, além de contar com um grande elenco liderado por Leonardo DiCaprio (que concorre a Melhor Ator), o thriller de ação e comédia é cotado com segurança para concentrar as vitórias centrais deste Oscar.

E, se existe uma chance de virada este ano, quem deve ter prioridade é o aclamado terror 'Pecadores', de Ryan Coogler, que recebeu 16 indicações e tornou-se oficialmente o filme mais indicado na Academia de todos os tempos.

Por fim, para ganhar Melhor Direção de Elenco, cuja indicação vai para o diretor de elenco Gabriel Domingues, 'O Agente Secreto' vai precisar ganhar força em uma categoria disputadíssima, com a presença justamente dos filmes mais pesados da corrida: 'Uma Batalha Após a Outra', 'Pecadores', 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' e 'Marty Supreme'.

Chama atenção, porém, que o filme brasileiro é o único candidato de língua não inglesa nessa disputa, o que, mais do que chance de vitória, pode revelar um carinho especial da Academia pela obra e pelo seu conjunto.

Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e toda a equipe de produção, distribuição e campanha de 'O Agente Secreto' terem garantido seu espaço em um ano de gigantes com expressividade tão difícil de calcular é, sem dúvida, a maior das façanhas.