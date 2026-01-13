Cenários de 'O Agente Secreto' se tornam disputados pontos turísticos do Recife

Diario relembra algumas das principais locações de 'O Agente Secreto', vencedor de dois prêmios históricos para o Brasil no Globo de Ouro

Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, é um dos mais importantes cenários do filme (Foto: Francisco Silva/DP)

Se a capital pernambucana já é um dos mais importantes e revolucionários polos cinematográficos brasileiros, agora, com as vitórias históricas de 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro (Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator - Drama), ele integra parte definitiva da história de Hollywood. O primeiro mês do ano não está nem na metade e o filme prevaleceu em duas das principais premiações televisionadas, incluindo também o Critics Choice, trilhando um caminho que pode levar o Brasil a um recorde de indicações ao Oscar e, quem sabe, a uma segunda estatueta consecutiva.





Mas o principal já aconteceu: os cenários recifenses, em toda sua beleza, nostalgia e fabulações, já viraram disputados pontos turísticos. O Diario percorreu algumas dessas locações essenciais no desenrolar do enredo escrito por Kleber Mendonça Filho — e que foram rigorosamente caracterizadas a fim de transportar a plateia para 1977.

Uma delas pode ser vista logo em uma das primeiras cenas do longa: o Edifício Vila Santo Antônio, na Rua do Riachuelo, bairro da Boa Vista, em que a icônica Dona Sebastiana, interpretada por Tânia Maria, faz sua primeira aparição saindo pelo portão principal. Já todas as cenas internas, que mostram a Vila dos Refugiados por dentro, foram gravadas no real Edifício Ofir, no bairro do Espinheiro.

É inegável que o Cinema São Luiz, um dos maiores patrimônios do estado e um dos símbolos centrais da obra do diretor, é um personagem vivo em 'O Agente Secreto'. É lá que Marcelo/Armando, vivido por Wagner, revela as informações mais cruciais para os desdobramentos do filme. Ao lado, na Rua Doutor Sebastião Lins, foi gravada a cena em que o protagonista, transtornado com uma notícia que acaba de receber, acaba engolido pela folia de um grande bloco de carnaval.





Nas proximidades, ainda pela Rua da Aurora, o Ginásio Pernambucano foi locação para todas as longas sequências da Repartição Pública, das mais essenciais na trama. Toda a parte da frente do local de trabalho temporário do protagonista, porém, foi filmada na Rua da União, logo atrás, com a fachada da Fundarpe utilizada como ponto de referência.

Impossível esquecer da sequência noturna filmada no Parque 13 de Maio, um dos mais célebres cenários da cidade, eternizado por 'O Agente Secreto' como local de ataque da famosa Perna Cabeluda. Já no Porto do Recife, especificamente no Armazém 8, foi feita a cena emblemática em que os dois assassinos profissionais Augusto (Roney Villela) e Bobbi (Gabriel Leone) contratam o matador Vilmar (Kaiony Venâncio).

Essas e várias outras locações presentes na obra compõem o imaginário de uma cidade que sempre foi essencialmente cinematográfica e, agora, pode ser visitada pelo mundo inteiro pelas imagens e sons que estão representando e orgulhando o Brasil.

