Filmes pernambucanos marcam presença na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, abre o calendário audiovisual brasileiro e conta com intensa programação a partir desta sexta (23) até o dia 31

'Ao Sabor das Cinzas' representa pernambuco na Mostra Olhos Livres, uma das principais do evento que marca o início do calendário de festivais de cinema brasileiro (Divulgação)

Em uma semana intensa para o audiovisual brasileiro, o calendário de festivais começa a se movimentar oficialmente com a abertura da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (23). Contando com uma programação totalmente gratuita e com 137 filmes no total, entre eles 43 longas e 93 curtas, o evento é conhecido pelos intensos debates sobre produção, formação, criatividade, distribuição, políticas públicas e estratégias de fomentação e mercado.

O tema que norteia esta edição histórica é “Soberania Imaginativa”. Na ocasião da abertura, que ocorre na tradicional tenda montada na parte histórica da cidade especialmente para o festival, será homenageada a atriz, roteirista e diretora fluminense Karine Teles, mais conhecida pelo seu trabalho em ‘Que Horas Ela Volta?’, ‘Benzinho’ e ‘Bacurau’, circulando entre filmes independentes e produções de grande alcance.

A roda de conversa com a atriz vai trazer ainda uma intensa programação, com encontros com Miguel Falabella, Letícia Sabatella, Gilda Nomacce, a produtora Sara Silveira, a montadora Karen Akerman e a preparadora de elenco Amanda Gabriel e o diretor de arte de ‘O Agente Secreto’, Thales Junqueira.

Na noite de abertura será exibido, em pré-estreia mundial, o novo filme do icônico diretor carioca Júlio Bressane, de clássicos como ‘Matou a Família e Foi ao Cinema’ e ‘Memórias de um Estrangulador de Loiras’, codirigido por Rodrigo Lima: ‘O Fantasma da Ópera’. O curta de 25 minutos de duração foi feito através de imagens captadas durante os intervalos das gravações do longa ainda inédito ‘Pitico’, com Paulo Betti, e faz uma reflexão sobre a própria construção da imagem do cinema.

Como sempre, Pernambuco vai fazer barulho na Mostra de Tiradentes. Este ano, estão confirmados na programação oficial filmes como o longa-metragem ‘Ao Sabor das Cinzas’, de Taciano Valério, o curta ‘Os Ursos e Nós’, de Maria Acselrad, o curta-documental ‘Recife Tem um Coração’, de Rodrigo Sena, o curta híbrido e experimental ‘Cinema Moderno’, de Felipe André Silva, e ‘Confluência dos Olhos D’Água’, de Keila-Sankofa.

O evento, que conta com exibições abertas para além da tenda, na praça Largo das Forras, é exemplo para vários outros festivais pelo Brasil. Raquel Hallak, coordenadora geral da Mostra de Tiradentes, destaca a importância de levar o cinema para um público maior nesse período na cidade histórica. “É um encontro entre público, filmes e realizadores, reforçando o papel do cinema como linguagem de expressão, escuta e diálogo em pleno espaço público”, afirma.

