Kleber Mendonça Filho comemora indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar 2026

Kleber Mendonça Filho (Getty Images)

O diretor Kleber Mendonça Filho celebrou nas redes sociais as quatro indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar 2026. Em vídeo publicado após o anúncio oficial da Academia, o cineasta comentou a repercussão do resultado e destacou o caráter coletivo do filme, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, para Wagner Moura, e Melhor Direção de Elenco.

Segundo Kleber, o anúncio foi acompanhado ao vivo ao lado de amigos e colaboradores que participaram da produção. “A gente estava até agora há pouco com vários amigos aqui, que ajudaram e fizeram parte do filme. Foi muito bom. Muito bom em termos, porque fiquei bem nervoso, mas foi acompanhar ao vivo a transmissão”, afirmou.

O diretor também fez questão de mencionar Wagner Moura, indicado a Melhor Ator e primeiro brasileiro a concorrer na categoria. “Quero mandar um grande abraço ao Wagner Moura, que estava no avião quando ele soube da informação que ele está indicado ao Oscar de Melhor Ator”, disse.

Ao longo do vídeo, Kleber Mendonça Filho ressaltou que o reconhecimento internacional do longa vai além de conquistas individuais e está diretamente ligado à formação cultural do Recife. “‘O Agente Secreto’ é uma combinação de muitas outras coisas. Por exemplo, de vir de uma cidade como o Recife, que tem um talento nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e para o cinema”, declarou.

O cineasta também destacou o papel das políticas públicas no fortalecimento do audiovisual brasileiro. “‘O Agente Secreto’ é fruto de muita coisa, de políticas públicas, que é uma forma inteligente de você investir na identidade do nosso país. Eu realmente acho que a população do nosso país passa a se ver. E é muito importante quando a gente se vê”, afirmou.

As indicações consolidam ‘O Agente Secreto’ como um dos principais destaques brasileiros da edição de 2026 do Oscar. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.