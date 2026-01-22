Boi da Macuca leva cortejo de frevo para as ruas do Rio de Janeiro e São Paulo

Com mais de 70 integrantes e alegoria gigante, o Boi da Macuca promete reproduzir a experiência total do carnaval de rua de Pernambuco no Rio de Janeiro e em São Paulo

Boi da Macuca é um dos blocos mais tradicionais do carnaval pernambucano (Foto: Divulgação)

O Boi da Macuca, uma das mais poderosas e inventivas agremiações da cultura popular brasileira e pernambucana, prepara seu cortejo gigante de frevo, boi e forró para ocupar as ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo em uma turnê nacional gratuita. O grupo, Patrimônio Imaterial e fenômeno de público, levará às duas maiores metrópoles do país a experiência total e rara de um autêntico carnaval de rua do Nordeste.

Fundado em 1989, na zona rural de Correntes, no Agreste pernambucano, o Boi da Macuca construiu, ao longo de mais de 35 anos, uma linguagem própria ao integrar três pilares centrais da cultura nordestina: a brincadeira de boi, o frevo e o forró. Essa fusão se materializa em grandes cortejos de rua, com música ao vivo, personagens cênicos, alegorias e participação espontânea do público, transformando o espaço urbano em uma experiência coletiva de celebração popular.

A turnê tem como proposta valorizar e difundir o frevo em seu formato pleno de agremiação de rua, com personagens, alas e alegorias típicas, apresentando-o fora de Pernambuco com a mesma potência estética, sonora e simbólica que possui em sua terra de origem.

Nesse contexto, a circulação do Boi da Macuca se insere em uma tradição histórica pouco recorrente, tendo como referência simbólica a viagem realizada, na década de 1950, pelo Clube Misto Vassourinhas do Recife ao Rio de Janeiro e a Salvador, episódio emblemático da projeção nacional do frevo.

Para garantir a experiência em sua totalidade, o grupo circula com a alegoria gigante do Boi, estandarte, abre-alas, clarins e a Orquestra de Frevo do Maestro Oséas em formação completa, além dos demais brincantes que compõem o cortejo. Ao todo, são mais de 70 integrantes entre músicos, personagens e alas cênicas, configurando um intenso intercâmbio cultural entre pernambucanos, cariocas, paulistas e foliões de todo o Brasil.

O repertório apresenta o frevo em sua máxima potência. A orquestra de metais executa frevos tradicionais, composições autorais e versões em frevo de músicas do cancioneiro nordestino, resultando em uma experiência sonora e visual vibrante, que exige corpo, fôlego e entrega do público. “A mala vai cheia de frevo”, define o grupo. O convite é direto: preparar as canelas, vestir vermelho, azul e amarelo e seguir o Caminho do Boi.

Reconhecido como Ponto de Cultura desde 2005 pelo Ministério da Cultura, declarado Patrimônio Imaterial do Município de Correntes em 2021 e vencedor de prêmios como o Culturas Populares (2017) e o Prêmio de Economia Criativa da Fundaj (2020), o Boi da Macuca é hoje uma das expressões mais consistentes e relevantes da cultura popular pernambucana. Seu cortejo no Carnaval de Olinda está entre os maiores da cidade, reunindo públicos superiores a 20 mil pessoas.