"Pouquíssimas cidades sabem fazer carnaval como o Recife", diz Anitta ao Diario

A cantora Anitta traz ao Grande Recife o projeto de carnaval Ensaios da Anitta neste sábado (17). Com ingressos esgotados desde outubro do ano passado, show acontece no Centro de Convenções, em Olinda, a partir das 15h.

Anitta lança novo EP do projeto de carnaval "Ensaios da Anitta" (Lude Richele)

Não importa em que momento profissional esteja, Anitta não abre mão de passar o carnaval no Brasil. A conexão da cantora com a folia se intensificou especialmente após criar os Ensaios da Anitta, em 2019, levando seu show de carnaval para diversas cidades do Brasil. O Recife foi incluído no roteiro do projeto pela primeira vez em 2023 e, desde então, vem provando ser uma parada indispensável. Tanto é que a edição de 2026, que acontece no Centro de Convenções neste sábado (17), a partir das 15h, já está com ingressos esgotados desde outubro do ano passado.

“Pouquíssimas cidades sabem fazer carnaval como a capital pernambucana faz. É um público que entende de folia e que tem uma energia que é a cara dos Ensaios”, disse a artista em entrevista ao Diario. A declaração vem pouco depois da cantora arrastar uma multidão para a Avenida Boa Viagem, onde se apresentou no último dia 28 de dezembro, dentro da programação da Virada Recife 2026.

Na ocasião, Anitta deixou o público pernambucano em êxtase com a participação de Priscila Senna, que subiu ao palco para cantar ao vivo, pela primeira vez, a música “Cheio de Vontade”. A faixa foi lançada no EP dos Ensaios em dezembro passado e marca a parceria das duas. Anitta indica que o trabalho foi fruto de admiração mútua: “Ela tá percorrendo caminhos super legais na carreira, mega talentosa, sou fã!”.

O dueto promete se repetir neste sábado, para quando também vem sendo especulada a participação do cantor de brega funk Anderson Neiff. Embora Anitta mantenha segredo sobre os convidados do show, ela dá algumas pistas do que vem pela frente.

“Não vai faltar brega funk no repertório dos Ensaios. Me aguardem!”, disse, depois de ser questionada sobre Neiff. A cantora ainda lembrou que adora o estilo e já o explorou em outras ocasiões, como na música “Bota Niña”, gravada em parceria com a cantora espanhola Bad Gyal.



Outra surpresa será o figurino de Anitta, que deve homenagear algum signo do zodíaco. A proposta é parte do tema “Cosmos”, que foi escolhido para os Ensaios da Anitta 2026 celebrando a astrologia e o universo místico.



Leia entrevista com a cantora na íntegra:



Mesmo quando você estava com uma agenda internacional mais apertada, você não abria mão de fazer a turnê de Carnaval aqui no Brasil. Qual é a importância do Carnaval para você?



Não abro mão de passar o Carnaval no Brasil. Na verdade, é todo o período entre janeiro e o final de fevereiro, que sempre reservo para viajar o país com os meus shows carnavalescos e viver esses momentos com os meus fãs. É quando eu consigo viver a folia de perto, me divertir e estar com meu público brasileiro ultimamente.



Os Ensaios da Anitta já são conhecidos pela longa maratona de música, de que forma é pensado o repertório para manter a energia lá em cima por tantas horas?



Eu intercalo músicas do meu repertório autoral com alguns clássicos do nosso imaginário carnavalesco. Além disso, faço questão de que seja um show diverso em ritmos musicais brasileiros. Os shows são sempre mega dinâmicos. Temos as participações também, que deixa tudo ainda melhor!



A cantora Priscila Senna já chegou a participar de edições passadas dos Ensaios da Anitta e agora sua parceria com ela se concretizou na faixa "Cheio de Vontade". O que te motivou a escolher Priscila para esses duetos? A recepção do seu público no Ensaio que ele participou pesou?



Eu já vinha acompanhando o trabalho da Priscila Senna há algum tempo. Já achava ela o máximo quando a convidei para a participação nos Ensaios ano passado. Ela tá percorrendo caminhos super legais na carreira, mega talentosa, sou fã! Quando começamos a trabalhar no meu novo EP dos Ensaios achei que "Cheio de Vontade" seria um feat. perfeito. E deu no que deu. ‘Cheio de Vontade’ é tudo, eu amo!



Priscila vem do brega romântico recifense, mas aqui também temos o brega funk, que é até mais próximo do funk. Você pensa em explorar mais o gênero na nova edição do Ensaio? Neiff é um dos principais nomes dessa cena, pensa em convidá-lo? Se sim, por quê?



Eu amo brega funk! Já trabalhei essa sonoridade algumas vezes, inclusive em “Bota Niña”, minha parceria com a [cantora espanhola] Bad Gyal. E, claro, não vai faltar brega funk no repertório dos Ensaios. Me aguardem!



As novas faixas do disco dos Ensaios da Anitta destacam muitas vozes e culturas musicais festivas do Norte e Nordeste. De que forma você acha que a escolha dos convidados e dos estilos dialogam com a proposta do Carnaval?



O carnaval é plural. Muito feito de misturas, né? De ritmos, costumes e tradições. É claro que não poderia ser diferente com o meu projeto.



Você já comentou que pretende diminuir o ritmo de projetos internacionais para ficar mais no Brasil. Isso pode se refletir em um interesse de se conectar ainda mais com outras culturas do Brasil? Poderemos ver isso em outros projetos fora do Carnaval?



Sim. Com certeza. Eu tenho um interesse constante em me conectar cada vez mais com a cultura brasileira. Por exemplo, meu último disco “Funk Generation” (2024) celebra as sonoridades de funk de diversas partes do Brasil. Sou muito curiosa e atenta ao que acontece nas cenas culturais do nosso país.



A edição dos Ensaios no Recife foi uma das primeiras a esgotar, ao que você atribui todo esse sucesso na capital pernambucana?



A minha relação de amor com Pernambuco não é de hoje, né? E posso falar? Pouquíssimas cidades sabem fazer carnaval como a capital pernambucana faz. É um público que entende de folia e que tem uma energia que é a cara dos Ensaios.

Tem se comentado bastante que você está vivendo uma fase mais espiritualizada, como você se prepara para manter a energia alinhada em um período tão agitado como esse de Carnaval?



Minhas meditações diárias são de lei. E me deixam pronta para encarar a maratona dos dias de Ensaios.