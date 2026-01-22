Lula comemora as quatro indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar 2026

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente Lula parabenizou o filme pernambucano 'O Agente Secreto' pelas indicações ao Oscar nas categorias de melhor escalação de elenco, melhor filme internacional, melhor filme e melhor ator.

Sessão de "O Agente Secreto" no Palácio da Alvorada contou com frevo da Orquestra Popular do Recife e dança do grupo Guerreiros do Passo. (Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou as quatro indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar. O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu quatro indicações, de melhor elenco, melhor filme internacional, melhor filme e melhor ator.

Em várias publicações no Instagram, o presidente enalteceu as indicações. Disse que estar entre os indicados para o melhor elenco "reconhece a força de quem constrói essa história junto". "Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo", afirmou.

Sobre a indicação do longa como melhor filme internacional, categoria que premiou "Ainda Estou Aqui" no ano passado, Lula disse ser "motivo de celebração para todo o país". "Parabenizo o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, que levaram a criatividade, a sensibilidade e a força da nossa história para o mundo. Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional", declarou.

Sobre a indicação a melhor filme, o presidente disse que "estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteira".

O presidente também comemorou a indicação de Wagner Moura na categoria de melhor ator. Disse que ele "tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator".

Melhor fotografia

O presidente também fez uma publicação em homenagem à indicação do brasileiro Adolpho Veloso na categoria de melhor fotografia pelo filme Sonhos de trem, dirigido pelo norte-americano Clint Bentley e disponível na Netflix. A equipe do presidente, no entanto, não demonstrou o mesmo entusiasmo que teve com as indicações de O Agente Secreto, limitando-se a colocar uma bandeira do Brasil na publicação.

