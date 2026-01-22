Diretor de fotografia brasileiro é indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por ‘Sonhos de Trem’

Adolpho Veloso venceu o Critics Choice Awards e disputa a estatueta por trabalho em filme americano disponível na Netflix.

Fotografia de Adolpho Veloso em 'Sonhos de Trem' é uma das mais elogiadas da temporada (Netflix/Divulgação)

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme americano ‘Sonhos de Trem’. A nomeação confirma o destaque internacional do profissional na temporada de premiações e mantém o Brasil representado nas categorias técnicas da Academia.

Veloso chega ao Oscar embalado pela vitória no Critics Choice Awards 2026, onde conquistou o prêmio de Melhor Fotografia pelo mesmo filme.

Em ‘Sonhos de Trem’, Adolpho Veloso é responsável pela construção visual que acompanha a trajetória de Robert Grainier, personagem interpretado por Joel Edgerton.

Ambientado no início do século XX, o filme retrata a expansão da malha ferroviária americana a partir do ponto de vista de um lenhador que, ao se afastar da família por causa do trabalho, enfrenta perdas, afetos e as transformações de um país em crescimento. A produção está disponível na Netflix.

Ao todo, cinco profissionais disputam o prêmio de Melhor Fotografia nesta edição do Oscar. Além de Adolpho Veloso, completam a lista de indicados: Dan Laustsen (Frankenstein), Darius Khondji (Marty Supreme), Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra) e Autumn Durald Arkapaw (Pecadores).

A cerimônia de entrega do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.