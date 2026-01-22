Oscar 2026: Confira lista completa dos indicados

Especialistas de Hollywood têm altas expectativas para o cinema brasileiro no Oscar 2026, principalmente para O Agente Secreto

(Foto: Victor Juca)

A Academia de Cinema de Hollywood anunciará os indicados ao Oscar 2026 às 10h30 desta quinta-feira (22). Os brasileiros e, em especial, pernambucanos, devem se animar: nomes nacionais, dentre eles O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, devem estar entre os cotados para a maior premiação de cinema do mundo.

A cerimônia da premiação está mercada para o dia 15 de março, em Los Angeles, com a apresentação do comediante Conan O'Brian, o mesmo do ano passado.

Onde assistir

O anúncio pode ser acompanhado por transmissões no site oficial do Oscar e pelo seu canal no Youtube, a partir das 10h30. Os atores Danielle Brooks e Lewis Pullman apresentarão os indicados.

O Agente Secreto

Especialistas de Hollywood têm altas expectativas para o cinema brasileiro no Oscar 2026.

Segundo veículos estadunidenses como Variety e The Hollywood Reporter, o favorito nacional, O Agente Secreto, deve ser indicado a pelo menos cinco categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Roteiro Original, Melhor Filme e à nova categoria do Oscar, que estreia este ano, Melhor Direção de Elenco, que premia o trabalho dos diretores de elenco e sua sintonia com cineastas e produtores para uma melhor composição da obra.

Mais chances para o Brasil



Na categoria de Melhor Documentário, há chances de Apocalipse nos Trópicos aparecer na lista de indicados nesta quinta-feira. A diretora Petra Costa já foi indicada nesta mesma categoria em 2020, por Democracia em Vertigem. Nas duas produções, são tratados temas relevantes para o cenário da política brasileira. Em Apocalipse nos Trópicos, é revelada a relação entre o movimento evangélico e estabilização do governo Bolsonaro no país em 2018.

Amarela, curta elogiado pelo diretor Walter Salles (Ainda Estou Aqui), apareceu na shortlist do Oscar como possível indicado para Melhor Curta-Metragem, e é aguardada sua indicação para a nomeação oficial.



Para a categoria de Melhor Fotografia, o trabalho do diretor de fotografia Adolpho Veloso pode ser indicado pelo filme Sonhos de Trem, um longa norte-americano. Um nome brasileiro aparece novamente em Hamnet: A vida antes de Hamlet; a montagem do filme por Affonso Gonçalves pode estar presente na categoria de Melhor Montagem.

* A matéria será atualizada à medida em que os indicados sejam anunciados.