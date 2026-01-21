Brasileiros serão novamente destaque no Festival de Berlim

Nomes brasileiros marcam presença na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que ocorre entre 12 e 22 de fevereiro

Longa é descrito como um thriller satírico sobre privilégio (Foto: Felix Dickinson)

Um dos principais eventos do cinema do mundo novamente terá o cinema brasileiro em peso. Em sua 76ª edição, o tradicional Festival Internacional de Cinema de Berlim, que começa em 12 de fevereiro e segue até o dia 22, anunciou como parte da competição pelo Urso de Ouro o aguardado 'Rosebush Pruning', sátira sobre privilégio dirigida pelo cearense Karim Aïnouz (de 'A Vida Invisível' e 'Motel Destino') e estrelada por Elle Fanning, Pamela Anderson, Callum Turner e Riley Keough.

Ambientado em uma mansão na Catalunha, o filme acompanha uma família americana privilegiada e excêntrica, envolta em conflitos absurdos. Os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert vivem isolados do mundo, usufruindo da fortuna que herdaram.

Há ainda os filmes exclusivamente brasileiros selecionados para outras mostras do festiva. Um deles é 'Feito Pipa', dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos. O longa foi selecionado para a mostra competitiva Generation e conta a história sensível de amadurecimento de um menino, sua avó e seu pai.

Já 'Nosso Segredo', estreia de Grace Passô na direção de longa-metragem, também confirmado na 76ª edição do evento, trata de uma família negra que tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de encarar as raízes de suas dores e, juntos, descobrirem um novo caminho.



'Se Eu Fosse Vivo… Vivia', de André Novais Oliveira, foi escolhido para a mostra Panorama, uma das vitrines principais da Berlinale. A história segue cinco décadas de vida compartilhada do casal Gilberto e Jacira. Eles se conhecem na Contagem de 1970. Cinquenta anos depois, são a dupla carismática, carinhosa e gentil de sempre e vive uma vida feliz e animada, compartilhando a rotina e as atividades do dia a dia. Mas quando Jacira é internada, Gilberto passa a vivenciar situações perturbadoras.

Ainda no festival estão confirmados o documentário 'A Fabulosa Máquina do Tempo', de Eliza Capai, 'Floresta do Fim do Mundo', de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa, 'Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha', de Janaína Marques, 'Papaya', de Priscilla Kellen.

HISTÓRICO BRASILEIRO NA BERLINALE

Na edição de 2025 do Festival de Berlim, 'O Último Azul', do pernambucano Gabriel Mascaro, venceu o Urso de Prata. Em 2024, 'Cidade; Campo', de Juliana Rojas, venceu o prêmio de Melhor Direção na mostra Encounters.

'Central do Brasil' (1998), de Walter Salles, e 'Tropa de Elite' (1999), de José Padilha, são os únicos filmes nacionais que venceram o Urso de Ouro.