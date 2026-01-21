Orelhão do Agente Secreto é destaque no Cinema São Luiz

O telefone público passou a integrar ações de divulgação do longa e chama a atenção do público que frequenta o cinema.

Orelhão do Agente Secreto no Cinema São Luiz (Marina Torres/ DP Foto)

O orelhão, um dos símbolos mais marcantes do filme 'O Agente Secreto', ganhou destaque no Cinema São Luiz. Ícone da produção dirigida por Kleber Mendonça Filho, o telefone público passou a integrar ações de divulgação do longa e chama a atenção do público que frequenta o cinema.

Utilizado como elemento central na ambientação da década de 1970, o orelhão aparece em cenas emblemáticas com o personagem Marcelo, interpretado por Wagner Moura, e se consolidou como uma das imagens mais reconhecidas do filme.

No Cinema São Luiz, que é uma das principais locações do longa, o objeto funciona como peça expositiva da identidade visual do Agente Secreto.

Criado nos anos 1970 pela arquiteta Chu Ming Silveira, o orelhão foi por décadas parte do cotidiano das cidades brasileiras, chegando a ocupar milhares de ruas e avenidas.

No filme, o telefone público vai além da função cenográfica e contribui para a construção de uma atmosfera da narrativa. A presença do orelhão no Cinema São Luiz também reforça a relação Agente Secreto com o Recife, cidade natal do diretor e cenário recorrente em sua filmografia.

Premiações

Vencedor do Critics Choice Awards, na categoria de Melhor Filme Internacional, e do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator Em Filme De Drama, o longa ainda está em exibição nos cinemas e já ultrapassou a marca de 1,2 milhão de espectadores e arrecadou mais de R$ 28 milhões.

O filme está pré-indicado ao Oscar e nesta semana os votantes da Academia de Cinema de Hollywood escolhem as produções que vão competir pela estatueta. O resultado será divulgado na próxima quinta-feira (21) e a expectativa é que 'O Agente Secreto' entre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.

Orelhões

Até o fim de 2028 o uso dos telefones de uso público do país, conhecidos popularmente como orelhões, deve ser aposentados

O início da retirada dos 30 mil equipamentos ainda em funcionamento no Brasil está previsto já para este ano, em um processo gradual que acompanha as mudanças no modelo de concessão da telefonia fixa no país.

Cerca de 9 mil telefones de uso coletivo ainda deverão permanecer ativos, sobretudo em localidades onde não há cobertura mínima de telefonia móvel, como o sinal 4G. Atualmente, a maior concentração de orelhões remanescentes está no estado de São Paulo. A localização dos equipamentos pode ser consultada no site da Anatel.

Em Pernambuco, ainda existem cerca de 236 orelhões distribuídos em 78 municípios.