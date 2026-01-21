° / °
Vídeo: Wagner Moura e Mia Goth se encontram e conversam em português

Encontro ocorreu durante a Semana de Moda de Paris, na França, no desfile da Dior

Estadão Conteúdo

Publicado: 21/01/2026 às 16:58

Wagner Moura e Mia Goth/Reprodução/Redes sociais

Wagner Moura e Mia Goth apareceram nesta quarta-feira, 21, conversando em português. O momento, que viralizou nas redes sociais, aconteceu durante a Semana de Moda de Paris, na França, no desfile da Dior.

A interação entre o ator de O Agente Secreto e Mia, neta da também atriz brasileira Maria Gladys, chamou atenção pela interação em português. No rápido vídeo, Mia pergunta se Wagner está bem. O ator responde que sim e acrescenta “sempre bom te ver”.

Mia nasceu em Londres, na Inglaterra, mas se mudou para o Brasil com apenas algumas semanas de idade e só voltou ao Reino Unido quando tinha cinco anos.

A atriz está presente no filme Frankenstein, de Guilherme del Toro com Jacob Elordi no papel principal e Oscar Isaac como o cientista Victor. O filme é cotado para diversas categorias do Oscar. Recebeu 5 indicações no Globo de Ouro 2026 e 9 ao Critics Choice Awards 2026.

A atriz também já atuou nos filmes X - A Marca da Morte, Pearl, MaXXXine e Ninfomaníaca.

