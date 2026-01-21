Festival de Circo do Brasil abre inscrições para edição comemorativa de 20 anos no Recife

Inscrições gratuitas para propostas circenses e transdisciplinares vão até 6 de abril de 2026; evento ocorre no Recife

Edição comemoratia do Festival de Circo do Brasil acontecerá no Recife (Foto: Christophe Raynaud de Lage/Divulgação)

A convocatória para a 20ª edição comemorativa do Festival de Circo do Brasil (FCB) está aberta e busca espetáculos, números e atividades circenses e transdisciplinares para compor sua programação. A edição comemorativa acontecerá no Recife de 30 de outubro a 8 de novembro de 2026 e integra o Programa Iberescena.

Com o tema “Rebuliço!”, o festival deseja refletir sobre o circo como arte híbrida e em transformação. A curadoria procura propostas que valorizem o encontro de linguagens, a experimentação, a diversidade cultural e o diálogo entre o tradicional e o contemporâneo. A ideia é ampliar as fronteiras da criação circense.

A chamada é voltada para artistas e coletivos residentes nos países integrantes do Iberescena, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai, entre outros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de abril de 2026, exclusivamente por meio de um formulário online disponível no site do festival.

O processo de seleção será conduzido por uma curadoria especializada, que avaliará critérios como originalidade, qualidade narrativa, relevância do tema e viabilidade técnica. O resultado final será divulgado em 15 de maio de 2026.