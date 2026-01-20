Quarteto feminino homenageia Elba Ramalho em show no Teatro do Parque

Com Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró, "Elas Cantam Elba" estreia no 32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró se reúnem para celebrar obra de Elba Ramalho (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (21), no Teatro do Parque, às 19h, estreia o show “Elas Cantam Elba”. O projeto reúne as vozes de Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró para homenagear e reviver a trajetória musical de Elba Ramalho, dentro da programação do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos.

Com produção de Fernando Gomes e Cristina Amaral, que também assina idealização e a curadoria artística ao lado de Fernando Barbosa — amigo e admirador de Elba há mais de 40 anos — o projeto mergulha no vasto repertório que consagrou a cantora. São canções que ganharam o país embaladas por novelas, grandes compositores e interpretações que se tornaram eternizadas na memória afetiva do público.



“Elas Cantam Elba é mais do que um espetáculo musical: é um resgate histórico e emocional da obra de uma artista que ajudou a construir a identidade sonora do Nordeste e do Brasil”, diz Cristina Amaral. O repertório percorre diferentes fases da carreira de Elba, exaltando sua contribuição para a cultura popular, para a difusão de ritmos nordestinos e para a consolidação do forró, do xote, do xaxado e de tantas outras expressões brasileiras.

A iniciativa conta com a benção e autorização da própria Elba, que recebeu o projeto com emoção, alegria e total disponibilidade em colaborar. Sua reação reforça a importância da homenagem e legitima a sensibilidade e o cuidado presentes em cada detalhe da produção.

Reunindo talento, afeto e respeito por uma das maiores artistas do país, “Elas Cantam Elba” chega para emocionar o público, reacender memórias e reafirmar a potência de uma obra que segue viva, relevante e inspiradora. A banda conta com Jefferson Cupertino (Contrabaixo), que também assina a Direção Musical, além de Bené Sena (Guitarra); Silva Barros (Bateria); Luziano André (Sanfona); Renato Fenômeno (Percussão); Karlito Browm (Zabumba); Luizinho de Serra (Participação: Sanfona) e Kebinha (Participação: Saxofone).

ELAS CANTAM ELBA. Com CRISTINA AMARAL, LIV MORAES, NATASCHA FALCÃO e DEUSA DO FORRÓ.

Dia: 21/01/2026

Horário: 19h

Duração: 1h30

Local: Teatro do Parque

Ingressos: a partir de R$ 40. No Sympla.

