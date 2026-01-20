Alceu Valença é o primeiro convidado do Tiny Desk Brasil em 2026
Alceu relatou surpresa com a dinâmica do show e a interação com o público no Tiny Desk Brasil
Publicado: 20/01/2026 às 11:19
O cantor e compositor Alceu Valença inaugura, nesta terça-feira (20), a temporada 2026 do Tiny Desk Brasil. O episódio estreia às 11h, no YouTube.
Na apresentação, o artista pernambucano revisita parte de seu repertório mais conhecido, com músicas como “Anunciação” e “La Belle de Jour”, em um formato intimista característico do programa.
Sobre a gravação, Alceu relatou surpresa com a dinâmica do show e a interação com o público. “Decidimos na hora o que iríamos tocar. Eu não sabia que ia ter plateia e nem que eles podiam cantar. Vi que a platéia estava receptiva, chamei o povo e todo mundo participou! Virou a orquestra de Alceu e seu coro. O coro era a plateia. Muito bom! Ficou uma maravilha!”, contou Alceu através da assessoria do projeto.
No Tiny Desk, o cantor é acompanhado por Nando Barreto (baixo), Tovinho (teclado), Zi Ferreira (guitarra e violão), Costinha (sax e flauta), Cássio Cunha (bateria) e Lui Coimbra (violoncelo e violão).
Criado pela rádio pública americana NPR, o projeto ganhou uma versão brasileira em 2025 e já recebeu nomes como João Gomes, Péricles, Tim Bernardes, Arnaldo Antunes, Céu, Sandra Sá, Metá Metá, Negro Leo, Ney Matogrosso, Tássia Reis, Liniker, Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro.