Quem sai do BBB 26 hoje (20)? Enquete revela votação
Primeira eliminação do BBB26 acontecerá nesta terça
Publicado: 20/01/2026 às 07:37
Na foto, da esquerda para a direita: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena (Divulgação/Globo)
O primeiro paredão do Big Brother Brasil 2026, entre Aline, Milena e Ana Paula, está acirrado. A primeira eliminada do programa será revelado no ao vivo desta terça-feira (20).
Ana Paula Renault foi escolhida por um contragolpe de Aline, que foi indicada pelo brother Marcelon ao atender o Big Fone. Já Milena foi para o paredão indicada pelo líder, Alberto.
Enquete atualizada
São mais de 300 mil votos no enquete do BBB no portal UOL.
A sister com maior chance de ser eliminada é a camarote Aline Campos, mas com pouquíssima diferença de votos da pipoca Milena.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 7h30 do horário de Brasília.
1. Aline Campos - 42,8%
2. Milena- 42,6%
3. Ana Paula Renault - 14,6%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.