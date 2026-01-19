Enquete BBB 26: Confira votação atualizada do primeiro paredão
Primeira eliminada do BBB26 será revelada no programa desta terça (20)
Publicado: 19/01/2026 às 13:18
Primeiro Paredão do BBB26 (Fotos: Globo/Manoella Mello)
O resultado da votação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 2026, entre Aline, Milena e Ana Paula, será revelado no programa ao vivo desta terça-feira (20).
Como foi formado o paredão
Aline foi a primeira indicada, escolhida por Marcelo ao atender o Big Fone. O emparedado pelo Big Fone podia indicar alguém por contragolpe, e ela escolheu Ana Paula.
Mais votado pela casa para ir para eliminação, Paulo Augusto recebeu 11 votos. Ele, Aline e Ana disputaram a prova Bate-e-Volta, e Paulo venceu.
Milena foi indicada pelo líder da semana, Alberto, sem chance de participar da prova Bate e Volta.
Enquete
A enquete do UOL já conta com mais de 150 mil votos, e aponta Aline como a primeira sister a deixar o BBB26.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 13h10 do horário de Brasília.
1. Aline Campos - 42,14%
2. Milena - 32,19%
3. Ana Paula Renault - 25,67%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.