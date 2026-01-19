BBB 26: Polícia do Rio abre inquérito para investigar Pedro; veja declaração

Ex-participante do BBB admitiu ter assediado colega quando foi para o confessionário

Ex-participante do BBB26, Pedro Espíndola (Foto: Reprodução/TV Globo)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar o ato de importunação sexual cometido por Pedro, ex-participante do BBB 26, contra a sister Jordana na noite do último domingo, 18.

Após o ocorrido, Pedro desistiu do programa e ainda admitiu ter assediado a colega durante conversa com a produção, antes de sua saída definitiva do reality.

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em declaração enviada ao Estadão, a Polícia Civil afirma que o caso está em aberto:

“A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa. As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.”

Entenda o caso

A situação que antecedeu o caso de assédio no BBB 26 se deu na despensa, quando Jordana perguntou onde estava um babyliss. Segundo a participante, Pedro teria se disponibilizado para ajudá-la.

Em conversa com os outros membros da casa, Jordana afirmou que o ex-brother a colocou contra a parede, pressionou a mão no pescoço da sister e tentou beijá-la sem seu consentimento. Ao sair do local, ela relatou ter ficado sem reação e tentado agir com normalidade perante o caso, sem saber exatamente o que fazer.

Jordana ainda relatou ter se sentido intimidada com a reação de Pedro após o caso, que permaneceu no local, a observando. Enquanto a sister relatava o ocorrido aos demais da casa, o ex-brother apertou o botão e desistiu da disputa.

Ele ainda admitiu ter assediado a colega quando foi para o confessionário.

“Faz dias que eu queria me segurar para não querer os outros, cobiçar os outros. Com as meninas e com a Jordana principalmente porque ela é muito parecida com a minha esposa. E hoje eu cobicei ela, desejei ela”, afirmou à produção, em depoimento exibido pela TV Globo.