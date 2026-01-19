BBB 26: esposa de Pedro chora e confirma fim da relação: 'Medo de ele sair impune'

Ex-BBB apertou o botão de desistência do reality no domingo (18). Ele tomou a decisão após ser acusado de assédio

Esposa de Pedro, ex-BBB26, anuncia término do casamento (Fotos: Instagram ray_luiza e Reprodução/TV Globo)

Rayne Luiza, 20, esposa de Pedro Henrique, 22, participante que saiu do Big Brother Brasil 26 após episódio de assédio, concedeu entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, nesta segunda-feira, 19. Ela falou sobre como era a relação com Pedro, confirmou o término e afirmou esperar que ele “pague pelo erro” cometido no reality.

Grávida de sete meses da primeira filha do casal, Rayne já havia apagado de seu perfil no Instagram uma coleção de fotos ao lado de Pedro, removido o nome dele da descrição e deixado de segui-lo na rede social.

“A ficha não caiu. Ainda estou assimilando tudo o que aconteceu” disse Rayne aos apresentadores, Chris Flores e Leo Dias, chorando. A jovem confirmou o término do relacionamento. “Acho que nessa situação não tem nem o que ser conversado”, afirmou.

Pedro apertou o botão de desistência do BBB 26 no domingo, 18. Ele tomou a decisão após a participante Jordana acusá-lo de assédio. O episódio aconteceu na despensa, após o curitibano seguir a sister e tentar pegar em seu pescoço e beijá-la.

Em depoimento exibido pela Globo no programa ao vivo, Pedro admitiu ter tentado beijar Jordana. A declaração foi gravada no confessionário logo após o participante apertar o botão de desistência e deixar o reality.

No relato, Pedro afirmou que interpretou de forma equivocada uma situação com a sister e reconheceu que sua atitude não foi correspondida. “Faz dias que eu queria me segurar para não querer os outros, cobiçar os outros. Com as meninas e com a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E hoje eu cobicei ela, desejei ela”, disse Pedro.

No Melhor da Tarde, Rayne diz que havia decidido por não assistir ao BBB 26, mas acabou acompanhando quando a entrada do esposo na casa foi confirmada - Pedro era um dos participantes confinados na Casa de Vidro da região Sul, escolhido pelo público para fazer parte do grupo Pipoca.

“Quando ele começou a me expor, expor outras pessoas, decidi não acompanhar mais. Acompanhava pela internet, mas estava evitando bastante”, afirma ela.

Dentro da casa, Pedro revelou que já havia traído a esposa e voltou repetidamente ao assunto em diferentes conversas. Do lado de fora, Rayne chegou a publicar um vídeo desabafando que estava cansada da história privada do casal ser mencionada no reality, algo que já havia sido resolvido entre os dois. “Nem nossa família sabia, era algo particular nosso”, destacou a jovem.

Questionada se o comportamento de Pedro dentro do BBB a assustou Rayne disse que o marido “sempre foi muito imaturo para muitas coisas” e que acreditava que ele mudaria, sobretudo após o nascimento da filha. “Ele falava que ia mudar, que estava se esforçando”.

Durante a exibição do programa da Band, os apresentadores afirmaram que, segundo um familiar, Pedro já retornou a Curitiba durante a madrugada desta segunda e estaria “em surto”, “delirando” e sem lembranças do reality. A fonte também alega que o rapaz será internado em uma clínica psiquiátrica nos próximos dias.

Rayne afirma que não chegou a conversar com Pedro sobre estratégia de jogo antes do reality. Ela também disse que foi avisada sobre o estado de Pedro pela madrasta do rapaz, mas que não quer saber mais detalhes. Pedro não a procurou até o momento.

“Não posso dizer [se acredito]. Ele surtava às vezes, mas eu culpava a imaturidade”, disse. “Ele mudava do nada o humor dele, era muito ansioso, bem estourado”, descreveu Rayne.

Segundo ela, Pedro mentia bastante dentro do relacionamento. “Só não nos separamos antes por causa da minha gravidez, porque nosso relacionamento já está em crise faz um bom tempo”, declarou. Questionada por um dos apresentadores, ela nega que já tenha sido agredida fisicamente por Pedro.

“Assistir ao comportamento [no reality] é diferente de viver, a gente não consegue enxergar o que está vivendo. E acaba sendo até uma dependência emocional. Ele era o provedor da casa e eu dependia totalmente dele”, acrescentou Rayne.

“Como mãe e mulher, espero que a justiça seja feita e ele pague pelo erro dele”, disse a jovem. “Ele só pensou nele, como ele sempre fez. Tenho medo que ele saia impune, consiga manipular todo mundo”, concluiu ela. No fim do programa, a pedido dos apresentadores, ela mostrou a barriga e recebeu conselho de Chris Flores.