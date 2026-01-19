'O Agente Secreto' e mais: Brasil pode bater recorde de indicações ao Oscar

Indicações ao Oscar 2026 serão divulgadas nesta quinta (22) e 'O Agente Secreto' tem boas chances em pelo menos três categorias; 'Apocalipse nos Trópicos' e 'Amarela' também podem surpreender

Só 'O Agente Secreto' pode chegar a 5 indicações ao Oscar (Foto: Victor Jucá)

Os indicados ao Oscar 2026 serão divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22), e o Brasil nunca esteve tão forte para marcar presença como agora. Pré-indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, 'O Agente Secreto' ainda tem boas chances de aparecer em outras categorias que não contam com divulgação de pré-listas.

Neste momento, o filme pernambucano é considerado certo entre os cinco indicados a Melhor Filme Internacional, em uma disputa que promete ser acirrada entre ele e os aclamados 'Valor Sentimental' (Noruega) e 'Foi Apenas um Acidente' (França). Após os prêmios no Critics Choice e no Globo de Ouro, especialistas apontam que o representante do Brasil pode ser o favorito da temporada e prevalecer justamente um ano após a primeira vitória do país na categoria, com 'Ainda Estou Aqui'.

O filme brasileiro com mais indicações ao Oscar na história é o clássico 'Cidade de Deus', de Fernando Meirelles, nomeado em quatro categorias: Melhor Direção, Roteiro Adaptado, Fotografia e Montagem. Já 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, teve três indicações (Filme, Atriz e Filme Internacional, vencendo a última), tornando-se não apenas o primeiro longa nacional a garantir vaga na lista de Melhor Filme como a ganhar a estatueta de Filme Internacional.

CHANCES MAIORES E PROBABILIDADES



O site GoldDerby, que reúne previsões de críticos e especialistas de diferentes veículos, aponta que 'O Agente Secreto' tem grandes chances de ser nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Roteiro Original.

Nos últimos anos, a Academia tem aumentado seu corpo de membros para mais de 10 mil, buscando maior diversidade entre os indicados. Essa mudança se tornou evidente quando Parasita fez história em 2020, ao se tornar o primeiro longa de língua não inglesa a vencer o troféu principal da noite. Desde então, vem se tornando quase uma regra que haja pelo menos um concorrente “estrangeiro” na briga pelo Oscar de Melhor Filme, como foi o caso da última edição, com 'Emilia Pérez' e 'Ainda Estou Aqui' indicados.

No Oscar 2026, tudo indica que 'Valor Sentimental', 'O Agente Secreto' e talvez 'Foi Apenas um Acidente' sejam as produções de língua não inglesa que devem ocupar essas vagas “estrangeiras” na corrida principal. Apesar de ter levado a Palma de Ouro do 78º Festival de Cannes, entre outros prêmios importantes concedidos por associações de críticos, 'Foi Apenas um Acidente' vem caindo nas apostas, sobretudo após ter perdido as duas grandes premiações televisionadas para o filme brasileiro.

SURPRESAS PARA FICAR DE OLHO



Uma categoria em que frequentemente ocorrem algumas surpresas é a de Melhor Direção, mais uma em que 'O Agente Secreto' pode surpreender. Desde a edição de 2019, quando o mexicano Alfonso Cuarón venceu por 'Roma' e entre os indicados havia ainda o polonês Pawel Pawlikowski por 'Guerra Fria', a Academia também vem transformando em constante a indicação de pelo menos um cineasta de fora de Hollywood.

Tanto Joachim Trier, por 'Valor Sentimental', quanto Jafar Panahi, por 'Foi Apenas um Acidente', podem preencher esse espaço (ou mesmo os dois), mas como o segundo vem caindo nas apostas — sobretudo após ter perdido as duas grandes premiações televisionadas para 'O Agente Secreto' — existe a possibilidade de o nome cada vez mais forte de Kleber Mendonça Filho entrar na disputa.

Apesar da torcida para que Tânia Maria apareça na lista de indicadas a Melhor Atriz Coadjuvante, a atriz potiguar, que se tornou um dos grandes fenômenos do filme, não figurou em nenhuma das listas consideradas precursoras ao Oscar. Ainda assim, o carisma da personagem Dona Sebastiana vem conquistando atenção crescente da indústria, especialmente após sua atuação viralizar nas redes sociais. As chances são pequenas, portanto, mas não inexistentes.

OUTROS POSSÍVEIS CONCORRENTES BRASILEIROS

O Brasil tem chance de ser representado no Oscar ainda por 'Amarela', curta-metragem dirigido por André Hayato Saito, que está na pré-lista da categoria de Curta-Metragem Live Action. Ambientado na São Paulo de 1998, o filme acompanha Nele, uma jovem nipo-brasileira que enfrenta diferentes violências cotidianas durante o período da Copa do Mundo.

Outro trabalho nacional em busca de reconhecimento da Academia é 'Apocalipse nos Trópicos', dirigido por Petra Costa, pré-selecionado para a disputa de Melhor Documentário em Longa-Metragem. A diretora teve seu longa anterior, 'Democracia em Vertigem', nomeado para a mesma categoria no Oscar 2020 e, novamente em parceria com a Netflix, chega forte para essa vaga. No longa, a cineasta investiga a ascensão da influência dos evangélicos na política brasileira.

BRASILEIROS EM HOLLYWOOD

Já o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso certamente será indicado na categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho premiado em 'Sonhos de Trem', dirigido por Clint Bentley. O filme, adaptado do livro homônimo de Denis Johnson, conta a história de um lenhador (vivido por Joel Edgerton) que, no começo do século XX, sofre uma perda incalculável.

Renomado montador brasileiro, Affonso Gonçalves está entre os cotados para uma indicação de Melhor Montagem pelo seu trabalho em 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet', dirigido por Chloé Zhao. Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme - Drama e Atriz - Drama (Jessie Buckley), o filme, adaptado do livro homônimo de Maggie O’Farrell, narra a história de Agnes, esposa de William Shakespeare, e o luto do casal após uma grande tragédia que mudaria suas vidas e inspiraria a criação de uma das maiores obras-primas do teatro.

