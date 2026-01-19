Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26

A esposa de Pedro se manifestou publicamente após a repercussão do episódio envolvendo a tentativa de beijo em Jordana no BBB 26

Esposa de Pedro, ex-BBB26, anuncia término do casamento (Fotos: Instagram ray_luiza e Reprodução/TV Globo)

Rayne Luiza, esposa de Pedro, se manifestou publicamente após a repercussão do episódio envolvendo a tentativa de beijo em Jordana no BBB 26, que culminou na desistência do participante do reality show na noite de domingo, 18. Grávida da primeira filha do curitibano, a influenciadora afirmou que as acusações a levaram a reavaliar o relacionamento e a tomar medidas imediatas.

Após a exibição do caso no programa ao vivo, Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro.

“Não haverá uma conversa ou contato. Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo, ou quase nada, mas hoje vejo a gravidade real. Às vezes acreditamos na mudança de alguém que só existe na nossa cabeça”, declarou em entrevista ao portal Leo Dias.

Em seguida, Rayne afirmou que, muitas vezes, decisões são tomadas em nome da família sem que se perceba o que está acontecendo de forma clara. “Pela família, decidimos nos submeter a certas coisas, não vendo o que está diante dos nossos olhos”, completou.

A influenciadora também se solidarizou com Jordana e afirmou que sua prioridade, neste momento, é cuidar de si mesma e da filha que espera, que se chamará Aurora.

“Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu. Sinto muito pela Jordana. Tem sido um momento bastante delicado e difícil pra mim, mas acredito que vai passar. Agora é cuidar de mim e da Aurora”, afirmou.

Por fim, Rayne deixou claro que reprova a conduta de Pedro dentro do programa. “Repudio totalmente as atitudes dele com os participantes e, principalmente, o que ele fez com a Jordana”, concluiu.

O que aconteceu

O episódio ocorreu momentos antes do programa ao vivo do BBB 26 e teve início quando Jordana se preparava para a transmissão. Segundo relato da própria participante aos colegas de confinamento, ela procurava um babyliss para arrumar o cabelo quando Pedro se ofereceu para ajudá-la e a acompanhou até a despensa da casa.

No local, Jordana afirmou que foi pressionada contra a parede e sentiu a mão do participante em seu pescoço. A sister contou que ficou sem reação diante da situação e tentou agir de forma natural naquele momento, por não saber como responder ao ocorrido.

Após sair da despensa, Jordana relatou ter se sentido intimidada ao perceber que Pedro permaneceu na sala observando seus movimentos. Abalada, ela compartilhou o episódio com outros participantes da casa ainda antes do programa ao vivo.

Pouco depois, Pedro foi até o botão de desistência e decidiu deixar o reality. Em seguida, gravou um depoimento no confessionário. No relato, o participante admitiu que tentou beijar Jordana.

“Achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. Pelo que eu vi foi só coisa da minha cabeça. Falei para a gente ir procurar um babyliss e, quando chegou na despensa, tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria”, disse.