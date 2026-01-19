Morre aos 93 anos o estilista italiano Valentino
Informação foi confirmada pela agência italiana Ansa
Publicado: 19/01/2026 às 14:22
Valentino Garavani (TIZIANA FABI/AFP)
O estilista italiano Valentino Garavani morreu aos 93 anos, informou nesta segunda-feira (19) a agência italiana Ansa.
Esse lendário designer morreu em sua casa, em Roma, informou a agência, citando a Fundação Valentino Garavani e o companheiro do estilista, Giancarlo Giammetti.
Conhecido simplesmente como Valentino, ele foi um dos mais destacados designers de alta-costura de sua época e exibiu suas criações entre algumas das figuras mais importantes da elite internacional, de Elizabeth Taylor e Nancy Reagan até Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow.
Tanto na passarela quanto em sua vida pessoal, Valentino esbanjava luxo até o último detalhe, de seu penteado impecável a seu bronzeado cor de caramelo.
* Matéria em atualização