BBB 26 mostra Pedro e Jordana na despensa; "Me pegou pelo pescoço e tentou me beijar", diz sister

Tadeu Schmidt confirmou que Pedro teria sido expulso do BBB26 se não tivesse desistido após assédio

Durante o confronto, Jordana ainda chega a perguntar: "Você não é casado?" (Foto: Reprodução/TV Globo)

O Big Brother Brasil foi palco de um caso de assédio no último domingo (19), quando a participante Jordana denunciou ter sido vítima do colega de confinamento Pedro Espíndola. Pouco após o episódio, Pedro apertou o botão de desistência e não faz mais parte do elenco do reality show.

Segundo Jordana relatou ao resto dos participantes, ela estava procurando por um instrumento de modelar o cabelo, um babyliss, e Pedro disse que havia um disponível na despensa. Ele a levou até lá, fechou a porta e se aproximou dela com o pretexto de ajudar a tirar o babyliss da prateleira. Nesse momento, ele pegou no pescoço dela e tentou beijá-la. Jordana o afastou imediatamente.

Imagens da câmera do ambiente mostram todo o ocorrido. “O que é isso?”, ela pergunta. Pedro tenta justificar, dizendo que achava que ela estava “querendo alguma coisa”. “‘Cê’ tá louco. Pedro, se controla. O que você queria fazer?”, Jordana pergunta, ao que Pedro responde que “queria fazer o que tava com vontade”.

Durante o confronto, Jordana ainda chega a perguntar: “Você não é casado?”.

Pedro tem viralizado nas redes sociais por suas inúmeras declarações, desde o início do reality show, sobre ter traído a sua esposa, que está grávida. Ela ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, mas já chegou a gravar um vídeo falando sobre a exposição no programa, afirmando que a traição é um assunto superado e que não iria abordar o tema.

Jordana recebeu o apoio dos colegas da casa e do apresentador Tadeu Schmidt, que confirmou que Pedro teria sido expulso do programa se não tivesse desistido. “Atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar”, disse no ao vivo do domingo.