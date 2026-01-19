Pedro fala sobre assédio contra Jordana após desistência do BBB26

Ex-participante do BBB26, Pedro Espíndola (Foto: Reprodução/TV Globo)

O ex-participante do Big Brother Brasil 2026, Pedro Espíndola, fez uma declaração à produção do programa falando sobre o assédio cometido contra outra jogadora, Jordana, no último domingo (19). Jordana relatou o ocorrido para os colegas na casa, que a apoiaram, e Pedro desistiu da competição.

Depois de apertar o botão da desistência, Pedro entrou no confessionário para explicar o motivo da sua decisão, e detalhou o episódio com a participante. “Estava há dias tentando me segurar para não ficar cobiçando as meninas, a Jordana, principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Cobicei ela, desejei ela, e achei que ela tinha dado moral pra mim. [...] Pelo o que eu vi, era só coisa da minha cabeça."

O responsável pela administração das redes sociais de Pedro durante a permanência no programa se pronunciou oficialmente, afirmando ser contra o comportamento do ex-BBB: “Não existe justificativa para o que ele fez. Saio deste perfil aliviado, porque paciência tem limite”.