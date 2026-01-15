Novo curta de Kleber Mendonça Filho entra em cartaz no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

Premiado recentemente no Globo de Ouro, Kleber Mendonça Filho assina o curta "A Gente Faz Acontecer", que pode ser assistido na instalação "Locomotiva Pernambuco" até o dia 25 de janeiro

Instalação 'Locomotiva Pernambuca' exibe curta-metragem 'A gente Faz Acontecer', assinado por Kleber Mendonça Filho (Crédito: Mateus Bernardo / Adepe)

O futuro dos pernambucanos, projetado através dos sonhos de uma jovem estudante, é o tema do curta-metragem "A Gente Faz Acontecer", dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, que foi premiado no Globo de Ouro com o longa "O Agente Secreto". A obra, que conecta as aspirações pessoais às vocações econômicas de Pernambuco, integra a instalação "Locomotiva Pernambuco", em cartaz até 25 de janeiro no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

A narrativa do curta acompanha a rotina da jovem protagonista, mostrando seus pensamentos sobre a cidade e seus planos para o futuro. Ao longo do filme, Kleber Mendonça Filho faz uma ligação entre os sonhos dela e os setores econômicos de Pernambuco, passando pela história da cana-de-açúcar até os atuais polos de tecnologia e produção industrial.

A instalação “Locomotiva Pernambuco”, que abriga o filme, foi criada pelo arquiteto Isac Filho e tem um formato que lembra um transporte futurista. A proposta é que os visitantes se sintam dentro de uma cápsula do tempo durante a exibição.

O projeto do curta está alinhado com o programa Invest Pernambuco, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que completa 60 anos em dezembro de 2025. Tanto o filme quanto o programa defendem que o desenvolvimento econômico deve estar conectado com os projetos de vida das pessoas.

“Aqui, na instalação ‘Locomotiva Pernambuco’, falamos de economia não apenas como números ou empresas, mas, sobretudo, como pessoas — gente feliz em seus territórios, com oportunidades e perspectivas de futuro. É esse Pernambuco que queremos construir. Vamos juntos nessa locomotiva”, comenta a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira.

