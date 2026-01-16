São José da Coroa Grande recebe o festival Pernambuco Meu País neste final de semana; veja as atrações
O Grande Encontro, Alexandre Pires e Ferrugem estão entre as atrações da edição de verão do Pernambuco Meu País que acontece em São José da Coroa Grande.
Publicado: 16/01/2026 às 12:21
Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam O Grande Encontro nesta sexta. (Divulgação)
Nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, São José da Coroa Grande recebe a edição de verão do Pernambuco Meu País na Praça Constantino Gomes, que fica na área central do município localizado no Litoral Sul de Pernambuco. O evento tem programação gratuita e é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, com apoio da gestão municipal.
Nesta sexta, o festival começa a partir das 18h, com o Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, seguido por PV Calado, às 19h, e Nena Queiroga, às 20h30. Às 22h20, o público confere O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, seguido por José Augusto que encerra a noite a partir de 0h30. A discotecagem nos intervalos será com o DJ Bobe.
No sábado (17), a programação tem início às 18h com o Maracatu Nação Camaleão, seguido por Juarez, às 19h, Nathália Calasans, às 20h30, Zezo, às 22h30, e Timbalada, à 0h30. Nos intervalos da noite, DJ Baloo.
No domingo (18), a programação começa às 18h com a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, seguida por Helena Cristina, às 19h, Grupo Revelação, às 20h30, Alexandre Pires, às 22h30, e Ferrugem fecha o festival em São José da Coroa Grande a partir de 0h30. A discotecagem fica por conta de DJ Salvador.
A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida em um calendário contínuo de ocupação cultural do estado. Em dezembro, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do Réveillon em Jaboatão dos Guararapes. Agora em janeiro, a iniciativa avança para São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá, buscando descentralizar ações das políticas culturais e de estímulo ao desenvolvimento regional a partir da cultura.
Para a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, a chegada do festival ao Litoral Sul marca a abertura do calendário de grandes shows de 2026 e reafirma o papel da cultura como eixo estratégico das políticas públicas estaduais. "O Pernambuco Meu País reafirma, a cada edição, sua força como espaço de encontro entre o público e a diversidade da nossa produção cultural. Iniciar 2026 em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul, com um line-up que reúne artistas consagrados e novas expressões da música brasileira, é também impulsionar a economia criativa. É nesse diálogo entre tradição, inovação e diversidade que a cultura se consolida como um eixo estratégico para o desenvolvimento do Estado”, afirma a gestora, ressaltando ainda que toda a programação é gratuita.
Programação Pernambuco Meu País Verão - São José da Coroa Grande:
16/01 – Sexta-feira
18h - Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
19h - PV Calado
20h30 - Nena Queiroga
22h20 - O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença
00h30 - José Augusto
DJ Bobe nos intervalos
17/01 – Sábado
18h - Maracatu Nação Camaleão
19h - Juarez
20h30 - Nathália Calasans
22h30 - Zezo
00h30 - Timbalada
DJ Baloo nos intervalos
18/01 – Domingo
18h - Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
19h - Helena Cristina
20h30 - Grupo Revelação
22h30 - Alexandre Pires
00h30 - Ferrugem
DJ Salvador nos intervalos