Reality Show

BBB 26: Veja quem está no VIP e na Xepa nesta primeira semana

Alberto Cowboy, primeiro líder da edição, escolheu o seu VIP e priorizou os companheiros de reality show que mais duraram na Prova de Resistência

Estadão Conteúdo

Publicado: 16/01/2026 às 09:14

Casa BBB 26/Foto: Globo/ Beatriz Damy

Casa BBB 26 (Foto: Globo/ Beatriz Damy)

Alberto Cowboy foi condecorado como o primeiro líder do Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 15. Durante o programa ao vivo, o participante escolheu o seu VIP e priorizou os companheiros de reality show que mais duraram na Prova de Resistência.

Quem está no VIP

Jonas Sulzbach, Edílson Capetinha, Marciele Albuquerque, Sarah Andrade, Babu Santana, Pedro Henrique e Juliano Floss foram os escolhidos pelo primeiro líder do programa.

Quem está na Xepa

Os demais participantes estão na Xepa: Aline Campos, Ana Paula Renault, Breno, Brigido, Jordana, Marcelo, Maxiane, Milena, Paulo Augusto, Samira, Sol Vega e Solange Couto.

