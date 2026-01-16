BBB 26: Veja quem está no VIP e na Xepa nesta primeira semana
Alberto Cowboy, primeiro líder da edição, escolheu o seu VIP e priorizou os companheiros de reality show que mais duraram na Prova de Resistência
Publicado: 16/01/2026 às 09:14
Casa BBB 26 (Foto: Globo/ Beatriz Damy)
Alberto Cowboy foi condecorado como o primeiro líder do Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 15. Durante o programa ao vivo, o participante escolheu o seu VIP e priorizou os companheiros de reality show que mais duraram na Prova de Resistência.
Quem está no VIP
Jonas Sulzbach, Edílson Capetinha, Marciele Albuquerque, Sarah Andrade, Babu Santana, Pedro Henrique e Juliano Floss foram os escolhidos pelo primeiro líder do programa.
Quem está na Xepa
Os demais participantes estão na Xepa: Aline Campos, Ana Paula Renault, Breno, Brigido, Jordana, Marcelo, Maxiane, Milena, Paulo Augusto, Samira, Sol Vega e Solange Couto.