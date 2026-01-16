BBB 26: Aline Campos e Ana Paula Renault são os primeiros nomes indicados ao Paredão

O líder Alberto Cowboy deverá escolher, nesta sexta (16), cinco participantes para Na Mira do Líder; no domingo (18), o Paredão será formado pelo líder e pelo restante da casa

BBB 26: Ana Paula e Aline Campos são as primeiras emparedadas desta edição. (Reprodução/TV Globo.)

O Big Fone tocou pela primeira vez no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) nesta quinta-feira, 15. Durante o programa ao vivo, Marcelo atendeu ao telefone dourado e está imune ao próximo Paredão, que será formado neste domingo, 18. Além disso, ele também teve a chance escolher outro participante para enfrentar a berlinda.







Marcelo indicou Aline Campos ao Paredão. "A gente até teve uma conversa hoje no gramado. Ela me chamou para conversar e perguntou alguns motivos para alguns olhares meus. Eu sou bem expressivo com meus amigos e é uma coisa que eu não devo tanta satisfação porque estamos nos conhecendo agora", afirmou o brother durante sua justificativa de voto.

"Então, eu acho que a gente não teve uma aproximação. É um momento de conhecimento e eu não achei que a gente se entrosou muito. Essa primeira semana é para se conhecer e para os nossos achismos. Coloquei ela no Paredão porque acho que a gente não teve uma aproximação. E está tudo bem. Ela tem a forma dela de pensar, o jeito dela e a calmaria dela. São só quatro dias, mas a gente não percebe uma movimentação de jogo... Eu não percebi pelo menos", finalizou o participante.

Quem Aline Campos indicou no Contragolpe

Ainda segundo a dinâmica, o emparedado pelo Big Fone tem direito a um Contragolpe e deve indicar outro participante ao Paredão. Aline, então, indicou Ana Paula Renault. "A gente teve uma conversa agora e ela deixou claro que a gente não tem conexão", justificou a sister.

"Eu ainda tentei encontrar alguma forma da gente ter um relacionamento mais aberto, mais saudável. Mas, nessa conversa, ela fez questão de mostrar que não quer ter nenhum tipo de abertura comigo. Para esse tipo de convivência, fica difícil. Ou eu ou ela aqui dentro talvez fique mais tranquila a casa", finalizou Aline.

Paredão estará completo no domingo

Até o momento, Aline Campos e Ana Paula Renault estão no Paredão. Nesta sexta-feira, 16, o líder Alberto Cowboy deverá escolher cinco participantes para Na Mira do Líder. No domingo, 18, o Paredão será formado pelo líder e pelo restante da casa.

Como foi a dinâmica do Big Fone?







O público escolheu por meio de uma votação qual Big Fone tocaria: o prateado, que fica perto da academia; o azul, que fica perto da piscina; ou o dourado, que fica perto da sala. O telefone vencedor foi o dourado.