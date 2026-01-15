BBB 26: Alberto Cowboy resiste 26 horas e garante primeira liderança

Alberto Cowboy bateu o seu próprio recorde em uma prova de resistência, que tinha ido ao ar no BBB 7

Jonas Sulzbach desistiu da disputa depois de mais de 26 horas de resistência e Alberto Cowboy se tornou o primeiro Líder do BBB 26. (Reprodução/TV Globo.)

Alberto Cowboy é o primeiro líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), deixando o Provódromo por volta das 2h15 da madrugada desta quinta-feira (15). Antes dele, Jonas Sulzbach desistiu da disputa pela liderança.

"Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor aqui [nas costas]. Aguentaria um pouco mais? Aguentaria, mas não até de manhã", disse Jonas ao descer da plataforma.

Logo depois, o modelo aplaudiu Cowboy, que também desce da plataforma. "Não poderia ter sido melhor", diz Alberto. Ele, então, comemora e se joga na piscina de bolinhas.

Alberto Cowboy vence Prova do Líder após 26 horas e se torna o primeiro líder do BBB 26. pic.twitter.com/8VBZTU0Zr4 — Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) January 15, 2026

Alberto Cowboy bateu o seu próprio recorde

O mineiro de 49 anos também bateu seu próprio recorde de resistência, que tinha ocorrido na sétima edição do reality show. Na ocasião, ao lado de seu rival Diego Alemão, o empresário resistiu em pé, dentro de uma gaiola por 21 horas e 30 minutos, levando a melhor e saindo consagrado como Líder da casa mais vigiada do Brasil.