BBB 26: Elisa aperta o botão vermelho e desiste do Quarto Branco

Modelo gaúcha apertou o botão vermelho na tarde desta quinta-feira (15), após mais de 65 horas dentro do cômodo

(Divulgação/Globo)

Elisa é a segunda candidata a desistir do Quarto Branco do BBB 26. A modelo gaúcha apertou o botão vermelho na tarde desta quinta-feira, 15, após mais de 65 horas dentro do cômodo.

Durante o dia, ela já havia desabafado que não sabia mais quanto tempo aguentaria prosseguir na dinâmica do reality show da Globo. “Estou pensando. Estou com muita dor e vendo até onde aguento”, falou.

Ela se despediu dos colegas de confinamento e bastante emocionada apertou o botão.

A primeira desistência do Quarto Branco ocorreu na última terça-feira, 13, quando Ricardinho apertou o botão.

Agora restam sete candidatos na disputa: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.