Raquel Lyra e João Campos celebram prêmios de O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026

Filme ambientado no Recife venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e rendeu prêmio de Melhor Ator – Drama a Wagner Moura

Raquel Lyra e João Campos se manifestaram sobre morte do papa. (Foto: Yacy Ribeiro/Secom e Edson Holanda/PCR)

Após a vitória de O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026, exibido no domingo (11), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), celebraram o feito histórico do longa-metragem brasileiro. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, se passa na capital pernambucana durante o período da ditadura militar.

Raquel Lyra fez duas publicações em seu perfil oficial no Instagram para parabenizar a equipe do filme. Em uma delas, destacou o orgulho pela conquista internacional.

"É um orgulho danado ver Pernambuco conquistando, cada vez mais, o mundo por meio do nosso cinema. A nossa terra é um Leão do Norte que nasceu para brilhar. Que alegria, minha gente", escreveu.







Em outra postagem, a governadora parabenizou diretamente o ator Wagner Moura, vencedor do prêmio de Melhor Ator – Drama, e o diretor Kleber Mendonça Filho. “Parabéns ao diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, a Wagner e a toda a equipe por reafirmarem a potência do nosso cinema”, afirmou.

O prefeito do Recife, João Campos, também comemorou a premiação com duas postagens nas redes sociais, compartilhando imagens do anúncio dos prêmios.

"A vitória de O Agente Secreto como Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro mostra a força do nosso cinema! Parabéns, Kleber", escreveu em uma delas.







No segundo post, João Campos destacou o desempenho de Wagner Moura e celebrou o fato de o Recife ter servido de cenário para a história. "É o cinema brasileiro no topo, e ainda mostrando o nosso Recife? É para ficar feliz e amostrado demais!", brincou João.



Premiações

O Agente Secreto venceu duas das categorias para as quais estava indicado: Melhor Filme em Língua Não Inglesa — primeira vitória do Brasil na categoria desde Central do Brasil, em 1999 — e Melhor Ator – Drama, prêmio concedido a Wagner Moura.

O Agente Secreto ainda concorria a Melhor Filme – Drama, considerada a principal categoria da premiação. O troféu, no entanto, ficou com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, dirigido por Chloé Zhao, que volta a vencer a categoria cinco anos após o sucesso de Nomadland.