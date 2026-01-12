Fernanda Torres parabeniza vitória de O Agente Secreto no Globo de Ouro

O elenco de O Agente Secreto levou para o tapete vermelho uma ilustração de Fernanda Torres

Brazilian actress Fernanda Torres attends the 97th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 2, 2025. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Robyn Beck / AFP)

A atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz no ano passado, deu os parabéns aos atuais vencedores brasileiros do prêmio, a equipe do longa O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. Através do Instagram, Fernanda publicou uma mensagem para os colegas, celebrando a vitória.



“Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber!”, escreveu na sua rede social.



Como um exemplo de bom humor, o elenco de O Agente Secreto levou para o tapete vermelho uma ilustração de Fernanda Torres segurando a sua estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama. A imagem foi apelidada pela atriz Alice Carvalho de “Nanda da Sorte”. Já Wagner Moura, premiado na noite da cerimônia pela sua atuação no longa, disse que deixaria a figura de Fernanda no bolso “para dar sorte”.



Em janeiro de 2025, o Brasil celebrava a vitória de Fernanda por sua atuação no igualmente aclamado Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que foi vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional no mesmo ano. A dupla premiação de O Agente Secreto na noite do último domingo (11) é mais uma evidência do aumento do prestígio estrangeiro à cinematografia brasileira.

