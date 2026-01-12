Fernanda Torres parabeniza vitória de O Agente Secreto no Globo de Ouro
O elenco de O Agente Secreto levou para o tapete vermelho uma ilustração de Fernanda Torres
Publicado: 12/01/2026 às 13:34
Brazilian actress Fernanda Torres attends the 97th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 2, 2025. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Robyn Beck / AFP)
A atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz no ano passado, deu os parabéns aos atuais vencedores brasileiros do prêmio, a equipe do longa O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. Através do Instagram, Fernanda publicou uma mensagem para os colegas, celebrando a vitória.
“Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber!”, escreveu na sua rede social.
Como um exemplo de bom humor, o elenco de O Agente Secreto levou para o tapete vermelho uma ilustração de Fernanda Torres segurando a sua estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama. A imagem foi apelidada pela atriz Alice Carvalho de “Nanda da Sorte”. Já Wagner Moura, premiado na noite da cerimônia pela sua atuação no longa, disse que deixaria a figura de Fernanda no bolso “para dar sorte”.
Em janeiro de 2025, o Brasil celebrava a vitória de Fernanda por sua atuação no igualmente aclamado Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que foi vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional no mesmo ano. A dupla premiação de O Agente Secreto na noite do último domingo (11) é mais uma evidência do aumento do prestígio estrangeiro à cinematografia brasileira.