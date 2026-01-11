"Quero ver cada vez mais filme da nova geração, quem sabe aqui no ano que vem", diz Kleber Mendonça no Globo de Ouro
"O Agente Secreto" concorre a três categorias no Globo de Ouro 2026e já nasce fazendo história
Publicado: 11/01/2026 às 21:51
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no Globo de Ouro (Foto por AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho já está presente para a cerimônia do Globo de Ouro 2026, que ocorre na noite deste domingo, com três indicações históricas para "O Agente Secreto".
Esta é a segunda vez consecutiva que um longa brasileiro concorre a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e a um prêmio de atuação, neste caso com Wagner Moura nomeado à categoria de Melhor Ator - Drama. No ano passado, Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz - Drama, enquanto "Ainda Estou Aqui" estava concorrendo na categoria internacional.
"O Agente Secreto" foi mais longe e conseguiu ainda a indicação inédita para o Brasil de Melhor Filme - Drama, considerado o prêmio principal da noite. Em entrevista no tapete vermelho, Kleber, acompanhado da sua esposa e produtora do filme Emilie Lesclaux, mandou um recado estimulando os novos nomes de cineastas que estão emergindo no país.
"É um momento muito importante no mundo, nos Estados Unidos com certeza e em várias regiões do Brasil, para jovens cineastas, meninos e meninas fazendo cinema", exaltou. "Eu acho que as melhores histórias são sobre o próprio país, quando você fala sobre aquilo que te incomoda e também sobre aquilo que você ama. Há uma geração incrível que está aí e quero ver cada vez filmes dessa geração".