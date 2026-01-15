Henri Castelli deixa BBB 26 por orientação médica

Ator Henri Castelli deixa o BBB 26 (Foto: Divulgação/Globo)

Após ter duas crises convulsivas nesta quarta-feira (14), o ator Henri Castelli não seguirá no Big Brother Brasil 26. A informação foi confirmada pela Rede Globo.

“Durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa”, diz a nota compartilhada pela emissora.