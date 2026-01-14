BBB 26: Henri Castelli convulsiona durante a primeira Prova do Líder

O episódio ocorreu após mais de dez horas de prova de resistência

Henri Castelli (Divulgação/Globo)

O ator Henri Castelli passou mal na manhã desta quarta-feira (14) enquanto participava da Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 26. Ele sofreu uma convulsão durante a disputa, mas, de acordo com a produção do programa, encontra-se bem e em recuperação.

O episódio ocorreu por volta das 9h20, depois de mais de dez horas de prova. Henri caiu no chão e teve a crise de convulsão, o que causou pânico imediato entre os demais participantes, que passaram a gritar pedindo ajuda da produção. Em seguida, os dummies entraram no local, prestaram socorro e retiraram o ator da área da prova.

Diante da situação, a dinâmica foi interrompida temporariamente. Durante a pausa, Sarah Andrade comentou com os outros confinados que Henri já demonstrava intenção de abandonar a disputa. "Ele estava querendo desistir. Acabou de virar para mim e falar que queria desistir", relatou a participante.

Pouco depois, a produção do reality tranquilizou os brothers e anunciou que a prova seria retomada. "O Henri está passando bem, está consciente e todas as providências médicas estão sendo tomadas", informou a equipe do programa.

Com a retomada da disputa, permanecem na Prova do Líder de resistência Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.