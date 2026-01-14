Quem ganhou a Prova do Líder? Acompanhe disputa no BBB 26

A prova é de resistência e foi marcada por tensão e preocupação entre os participantes

Primeira Prova do Líder do BBB 26 (Reprodução/TV Globo)

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 segue em andamento e já entrou para os assuntos mais comentados do dia. A prova é de resistência e foi marcada por tensão e preocupação entre os participantes.

Na manhã desta quarta-feira (14), o ator Henri Castelli passou mal durante a prova após mais de dez horas de duração. Por volta das 9h20, ele sofreu uma convulsão e caiu no chão, causando pânico imediato entre os brothers, que pediram ajuda à produção. Os dummies entraram rapidamente no local, prestaram socorro e retiraram o participante da área da prova.

A dinâmica precisou ser interrompida temporariamente. Em seguida, a produção tranquilizou os confinados e informou que o ator estava consciente, em recuperação e recebendo atendimento médico.

Após o atendimento, a prova foi retomada normalmente. Seguem na disputa pela liderança: Sarah Andrade, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

O público pode acompanhar a Prova do Líder ao vivo pelas câmeras 24 horas do Globoplay, além de flashes exibidos ao longo da programação da TV Globo. O vencedor será anunciado assim que a dinâmica chegar ao fim.