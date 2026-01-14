Henri Castelli volta a passar mal após sofrer convulsão no BBB 26

O integrante do grupo Camarote já havia tido uma convulsão mais cedo, durante a Prova do Líder

Henri Castelli (Divulgação/Globo)

O ator Henri Castelli, de 47 anos, teve outra convulsão após voltar à casa do "BBB 26" na tarde desta quarta-feira (14).

O integrante do grupo Camarote já havia tido uma convulsão mais cedo, durante a Prova do Líder, e foi levado a um hospital fora dos Estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro.

"Tentaram me matar, não conseguiram, agora estou de volta", brincou ele ao voltar para a casa. Henri disse, também, ter feito exames: "Estou bem agora. Eu tive um ataque de epilepsia e uma convulsão".

Apesar de estar sorridente e aparentar estar bem, o artista sofreu uma nova crise minutos depois, resultando em uma queda que exigiu um novo atendimento de emergência.

Estado de saúde

A produção entrou em contato com os participantes por meio da voz e informou sobre o estado de saúde do brother: "Ele está em observação médica".