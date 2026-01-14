Seminário no Paço do Frevo discute obra e influência do compositor Carlos Fernando
Evento gratuito, realizado nesta quinta-feira (15) e sexta (16), reunirá músicos, estudiosos e amigos de Carlos Fernando em rodas de conversa e apresentações no Paço do Frevo
Publicado: 14/01/2026 às 13:05
Carlos Fernando, em entrevista ao Diario, em 1995 (Arquivo - Geyson Magno/DP/D.A Press)
O Paço do Frevo, no Recife Antigo, prepara uma homenagem especial a um dos nomes mais inovadores da cultura pernambucana: o compositor e produtor Carlos Fernando. Nesta quinta-feira (15) e sexta (16), o centro cultural sediará o seminário "O Metafrevo e as Novas Asas da América", dedicado à memória e à obra do artista, reconhecido por revolucionar o gênero.
A programação promete imergir o público no universo criativo de Carlos Fernando, responsável por renovar e ampliar o frevo através do conceito de "Metafrevo". Seu legado, que influencia novas gerações de artistas e pesquisadores, será o fio condutor de rodas de conversa, apresentações musicais e trocas de experiências entre participantes.
O seminário contará com a presença de músicos, amigos pessoais do homenageado e especialistas no assunto, que debaterão a contribuição pioneira de Carlos Fernando e os caminhos do frevo na contemporaneidade. O objetivo é não só celebrar sua trajetória, mas também fomentar a reflexão sobre o futuro do ritmo que é Patrimônio Imaterial da Humanidade.
PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO
15 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)?HORÁRIO: Das 19h às 22h
- ABERTURA OFICIAL
* Participações de Luciana Félix, Renato L., Manu Bizotto (em vídeo) e Flávio Domingues
- PAINEL: OS AMIGOS DE CARLOS FERNANDO CONTAM
* Histórias e momentos marcantes compartilhados por Rodolfo Aureliano, Cleodon (Bode) Valença, Fernando Duarte, J. Michiles e Geraldinho Magalhães (em vídeo).
- PAINEL: OS TRABALHOS QUE FIZEMOS JUNTOS
* Conversa com Silvério Pessoa, Cláudio Almeida, Nena Queiroga e André Brasileiro, relembrando as parcerias artísticas com Carlos Fernando.
DIA 16 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)?HORÁRIO: Das 19h às 21h
- RODA DE CONVERSA: VOANDO NAS NOVAS ASAS DA AMÉRICA
* Reflexões com Amílcar Bezerra, DJ Dolores e Rafaella Rafael sobre o impacto do frevo modernizado.
- VÍDEO ESPECIAL: PROUST, FELLINI E CARLOS FERNANDO
* Exibição de um vídeo especial produzido pelo professor Luiz Ribeiro.
- MESA DE DISCUSSÃO: O METAFREVO E AS NOVAS ASAS DA AMÉRICA
* Debate final com Geraldo Amaral (participação em vídeo), Flávio Domingues e José Teles sobre o conceito transformador do Metafrevo e suas implicações culturais.
SERVIÇO
Evento: Seminário O Metafrevo e as Novas Asas da América?Datas: 15 e 16 de janeiro de 2026?Horários:
* 15 de janeiro (quinta-feira): 19h às 22h
* 16 de janeiro (sexta-feira): 19h às 21h
Local: Paço do Frevo – Rua da Guia, s/n, Bairro do Recife, Recife – PE
Entrada: Gratuita e aberta ao público